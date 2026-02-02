EVOTEC-Aktie mit Kurssprung nach Berenberg-Empfehlung
Nach einem ermutigenden Analystenkommentar ist am Dienstag die Nachfrage nach den Aktien von EVOTEC groß.
Werte in diesem Artikel
Die Anleger folgten einer Kaufempfehlung, die der Berenberg-Analyst Christian Ehmann in einer Erstbewertung aussprach.
Im Laufe des Vormittags hatten die Aktien daraufhin ihr Plus via XETRA deutlich auf 11,02 Prozent auf zuletzt 6,55 Euro ausgebaut. Der von Rücksetzern begleitete Anstieg im Börsenjahr 2026 nahm damit seinen Lauf. Zuletzt hatte es zwei Korrekturtage gegeben, doch nun wuchs das Jahresplus wieder auf fast 20 Prozent.
Experte Ehmann argumentierte in seiner Studie, EVOTEC sitze genau am Schnittpunkt des steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung der Aktie lasse viel Spielraum, selbst wenn sich die Nachfrage nur normalisieren sollte. Der Markt messe langfristigen Partnerschaften, Kompetenzen im Biologika-Bereich und möglichen Portfolio-Anpassungen nur einen begrenzten Wert bei. Das Kursziel setzte der Experte auf 10 Euro fest, was mehr als die Hälfte an Kurspotenzial verspricht.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere EVOTEC News
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images