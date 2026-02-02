DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 +0,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.643 -0,2%Euro1,1824 +0,3%Öl65,97 -0,5%Gold4.925 +5,7%
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Evotec mit 'Buy' - Ziel 10 Euro

03.02.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
EVOTEC SE
6,15 EUR 0,23 EUR 3,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Evotec (EVOTEC SE) beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut, schrieb Christian Ehmann am Montag in seiner Kaufempfehlung. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Evotec sitze genau am Schnittpunkt steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung von Evotec lasse viel Spielraum, selbst bei bloßer Normalisierung der Nachfrage./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

