ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight'

03.02.26 09:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
46,80 EUR 0,29 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. BASF gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT

