ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. BASF gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent