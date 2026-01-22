DAX 24.893 +0,2%ESt50 5.949 -0,1%MSCI World 4.502 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 -1,3%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.792 -0,4%Euro 1,1744 -0,1%Öl 64,61 +0,3%Gold 4.916 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
46,00 EUR +0,46 EUR +1,01 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,48 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

Jefferies & Company Inc.

BASF Hold

10:11 Uhr
BASF Hold
Aktie in diesem Artikel
BASF
46,00 EUR 0,46 EUR 1,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach ersten Eckdaten für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe seine Prognose, die Konsensschätzung und die Unternehmenszielspanne verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge gewisse Risiken mit Blick auf die Konsensschätzungen für 2026./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
45,95 €		 Abst. Kursziel*:
-6,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
46,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,52%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

10:11 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 BASF Equal Weight Barclays Capital
10:06 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 BASF Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Einstufung im Blick Jefferies & Company Inc. beurteilt BASF-Aktie mit Hold Jefferies & Company Inc. beurteilt BASF-Aktie mit Hold
finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Underweight-Note für BASF-Aktie
dpa-afx BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet
dpa-afx ROUNDUP: BASF enttäuscht mit herbem Gewinnrückgang - Aktie fällt
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Freitagshandels ab
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit KursVerlusten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF Group releases preliminary figures for full year 2025
Zacks BASF to Feature Sustainable Plastics Solutions at PlastIndia 2026
EQS Group EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Launches Key Steam Cracker at New Zhanjiang Verbund Site
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen