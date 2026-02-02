DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.553 +0,3%Top 10 Crypto 10,17 +0,0%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.643 -0,2%Euro 1,1820 +0,2%Öl 65,96 -0,5%Gold 4.931 +5,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
46,77 EUR +0,11 EUR +0,24 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,08 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:26 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
46,77 EUR 0,11 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. BASF gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
46,66 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
46,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

27.01.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 BASF Buy Warburg Research
23.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
23.01.26 BASF Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Monats-Einstufungen So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag nordwärts
finanzen.net DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag stärker
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag im Minusbereich
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF Group releases preliminary figures for full year 2025
Zacks BASF to Feature Sustainable Plastics Solutions at PlastIndia 2026
EQS Group EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen