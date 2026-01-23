Lernen, traden & gewinnen: Das Börsenspiel Trading Masters ist gestartet!

Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel Trading Masters ist am 12. Januar 2026 in die 2. Spielrunde gestartet. Bei dem spannenden Börsenspiel für alle, die den Finanzmärkten nicht nur zusehen, sondern selbst aktiv werden wollen, können die Teilnehmer ihr Börsenwissen spielerisch ausbauen und ganz nebenbei zahlreiche Preise gewinnen.

Die Teilnahme an den Trading Masters ist kostenlos - du kannst dich ab sofort hier anmelden.

Entwickle deine Strategie und werde Trading Master

Beim Börsenspiel Trading Masters trittst du mit einem Spieldepot, das 25.000 EUR Startkapital enthält, gegen die Märkte und andere Trader an. In mehreren unabhängigen Spielrunden erwartet dich ein spannender Wettbewerb mit zahlreichen Gewinnen und der einzigartigen Möglichkeit, dein Finanzwissen zu erweitern - spielerisch, praxisnah und interaktiv erlebbar. Entwickle deine Strategie, werde Trading Master und sichere dir die Chance auf tolle Preise! Egal, ob Einsteiger oder erfahrener Trader, bei den Trading Masters steht das Lernen im Vordergrund: mit echtem Marktfeeling, aber ganz ohne Risiko.

Erst gewinnen, dann traden!

Bei den Trading Masters ist jeder ein Gewinner - und das zeigt sich bereits zu Beginn des Wettbewerbs. Denn alle Teilnehmer erhalten mit ihrer Anmeldung Zugang zu exklusiven Aktionen und Partnerangeboten! So wird der Einstieg in das aufregende Börsenspiel gleich noch interessanter.

Warum solltest du bei den Trading Masters teilnehmen?

Kostenlose Teilnahme: Starte mit deinem Demo-Depot und lerne den Handel unter realitätsnahen Bedingungen.

Interaktive Lernplattform: Nutze die Börsenakademie, Live-Webinare und Online-Tests, um dein Wissen zu erweitern.

Spannende Wettbewerbe: Tritt gegen andere Trader an und optimiere deine Strategie.

Attraktive Gewinne: Deine Chance auf Preise im Gesamtwert von über 50.000 €.

Für Einsteiger & Profis: Egal, ob du neu im Trading bist oder bereits Erfahrung hast - die Trading Masters bieten für alle die passende Herausforderung.

Preise im Gesamtwert von über 50.000 €

Bei den Trading Masters warten in zwei Spielrunden Gewinne im Gesamtwert von über 50.000 € auf dich! Ab dem 12. Januar 2026 hast du unter anderem die Chance auf:

1. Platz: 8.000 € in bar

2. Platz: 4.000 € in bar

3. Platz: eine Trader-Ausbildung im Wert von 2.000 €

Und viele weitere Preise wie Gutscheine, Bücher und exklusive Trading-Schulungen!

Trading Points sammeln und gewinnen!

Neben der Portfolio-Performance wird auch dein Wissensfortschritt belohnt! Die Trading Masters umfassen eine integrierte Börsenakademie, Webinare mit renommierten Expertinnen und Experten sowie interaktive Online-Tests. So werden sowohl Neulinge als auch erfahrene Trader gezielt gefördert. Die Portfolio-Performance ist nicht das einzige Kriterium - auch das erworbene Wissen spielt eine entscheidende Rolle. Sammle Bonuspunkte und sichere dir zusätzliche Trading Points für das Ranking durch erfolgreiche Trades, clevere Strategien sowie interaktive Lerninhalte.

Starke Partner begleiten dich auf dem Weg zum Trader

Hauptsponsor der Trading Masters ist wie schon in der Vergangenheit UBS. Als Sponsor des Börsenspiels wird auch in diesem Jahr wieder die Börse Stuttgart dabei sein. Außerdem ist Smartbroker, einer der führenden Onlinebroker in Deutschland, mit an Bord. Bereits über 100.000 Teilnehmer haben die Trading Masters in ihren bisherigen Staffeln insgesamt ausgebildet. "Für uns steht vor allem der edukative Teil der Trading Masters im Vordergrund. Die Börse wird spielend erklärt, und die Teilnehmer bekommen einen Einblick in die spezifischen Risiken, aber auch die Chancen von verschiedenen Produktarten", so Rinol Hasaj vom Hauptsponsor UBS.

Außerdem bringen die renommierten Partner finanzen.net, stock3, HeavytraderZ und finanzielle ihre umfangreiche Erfahrung und Expertise ein, um dir ein einzigartiges und lehrreiches Trading-Erlebnis zu bieten. Dank dieser starken Unterstützung kannst du dich auf eine professionelle und praxisnahe Einführung in den Handel mit strukturierten Produkten freuen.

Die Trading Masters starten am 12. Januar 2026 in die 2. Spielrunde. Eine Anmeldung ist jederzeit kostenlos unter www.tradingmasters.de möglich.