BASF plant globalen Digital Hub in Hyderabad - Aktie schwächelt

28.01.26 14:06 Uhr
Digitalstrategie im Fokus: BASF plant neuen Hub in Indien - Aktie unter Druck | finanzen.net

BASF will noch im laufenden Quartal einen globalen Digital Hub im indischen Hyderabad eröffnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
46,00 EUR 0,19 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit dem Digital Hub in Hyderabad sollen Kompetenzen an einem kostengünstigen Standort gebündelt und Services schneller und effizienter bereitgestellt werden, wie der DAX-Konzern, der bereits Digital Hubs in Europa (Ludwigshafen und Madrid) sowie im asiatisch-pazifischen Raum (Kuala Lumpur) betreibt, mitteilte. Digital Hubs sind Zentren, aus denen standardisierte digitale Services in großem Umfang an die BASF-Geschäfte weltweit geliefert werden.

"Mit diesem nächsten Schritt zur Optimierung der BASF Service Organisation sichern wir uns digitale Services zu wettbewerbsfähigen Konditionen", erklärte Finanzvorstand und Chief Digital Officer Dirk Elvermann. "Hyderabad bietet alle Voraussetzungen für einen hochmodernen Digital Hub mit globaler Ausrichtung. Eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen diesem neuen Digital Hub in Indien und unseren bestehenden globalen Digital Hubs sowie eine herausragende Serviceerbringung für unsere Geschäfte haben höchste Priorität."

Ein weiterer Baustein, um Komplexität und Kosten zu reduzieren, bestehe darin, das digitale Portfolio stärker zu standardisieren und auf Themen zu fokussieren, die den größten Wert für die Kerngeschäfte schaffen würden, teilte der Ludwigshafener Chemiekonzern weiter mit. Diese Entwicklung gehe mit strukturellen Veränderungen ein. So wolle der Bereich Global Digital Services seine Belegschaft bis 2030 weltweit deutlich verringern, was auch Stellen in Ludwigshafen betreffe. Zudem solle die Anzahl der Standorte, an denen Mitarbeiter von Global Digital Services beschäftigt sind, reduziert werden.

Die BASF-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 45,88 Euro.

DJG/brb/sha

DOW JONES

