DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
Bayer-Aktie dennoch tiefer: EU genehmigt dritte Indikation für Augenmedikament Eylea
BASF Aktie

44,91 EUR -1,26 EUR -2,73 %
STU
Marktkap. 40,96 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

12:51 Uhr
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Er habe bereits mehrfach betont, dass das Überangebot in China sowie die wachsende Konkurrenz aus dem Reich der Mitte ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Chemiebranche seien, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Maßnahmen im Zuge der Anti-Involutionspolitik der dortigen Staatsführung könnten also ein Game-Changer für die Chemiekonzerne sein. Mit dieser Strategie will China Überkapazitäten in Schlüsselbranchen eindämmen und profitableres Wachstum fördern. Udeshi sieht bei diesem Thema durchwachsene Signale in den vergangenen sechs Monaten. BASF wäre wohl der größte Profiteur eines Abbaus von Überkapazitäten in China selbst. Ob die Politik von Chinas Regierung wirkt, ist laut Udeshi aber schwer einzuschätzen, wirkliche Belege gebe es nicht. Daher blieben die Aussichten für eine deutliche Gewinnerholung der europäischen Chemiebranche aufgrund des anhaltenden strukturellen Drucks vorerst ungewiss./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
45,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
44,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

12:51 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 BASF Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
13.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
12.01.26 BASF Neutral UBS AG
mehr Analysen

