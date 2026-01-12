DAX25.403 ±-0,0%Est506.021 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 +1,4%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1660 -0,1%Öl65,03 +1,1%Gold4.592 -0,1%
Aktienempfehlung

Bernstein Research: Outperform-Note für BASF-Aktie

13.01.26 13:52 Uhr
Bernstein Research überrascht mit Outperform: Was steckt hinter dem Urteil zur BASF-Aktie? | finanzen.net

BASF-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst James Hooper einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,50 EUR -0,31 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. 2026 dürfte schwach starten für den Chemiekonzern, dann aber könnten sich Verbesserungen einstellen, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:35 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 44,65 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14,22 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 503.938 BASF-Aktien umgesetzt. Am 27.02.2026 dürfte BASF die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

