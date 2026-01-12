Aktienempfehlung

BASF-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst James Hooper einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. 2026 dürfte schwach starten für den Chemiekonzern, dann aber könnten sich Verbesserungen einstellen, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Um 13:35 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 44,65 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14,22 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 503.938 BASF-Aktien umgesetzt. Am 27.02.2026 dürfte BASF die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

