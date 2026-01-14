GNW-News: Neuer Standort Lommel, Belgien: Aqua free schließt Aufbauphase mit ISO 9001-Zertifizierung erfolgreich ab!

^Lommel / Hamburg, 15.1.2026 - Aqua free, ein führender Anbieter innovativer

Lösungen zur Trinkwasserhygiene, hat erfolgreich seinen neuen, hochmodernen

Standort in Lommel bezogen und nun auch die ISO 9001-Zertifizierung für den

Standort erhalten. Damit ist ein zentraler Meilenstein in der Weiterentwicklung

des neuen Standorts erreicht: Prozesse, Verantwortlichkeiten und

Qualitätsstandards sind nach einem international anerkannten Maßstab geprüft und

bestätigt.

Die Standorterweiterung unterstützt Aqua free dabei, die Kapazitäten in

Forschung & Entwicklung sowie in der Produktion gezielt auszubauen. Der neue

Standort ermöglicht es, schneller und flexibler auf die gestiegene Nachfrage

nach fortschrittlichen Membranfiltern zu reagieren und maßgeschneiderte OEM-

Partnerschaften mit namhaften Kunden weiter zu intensivieren.

Die ISO 9001 gilt weltweit als Standard für Qualitätsmanagement. Sie zeigt, dass

ein Unternehmen Abläufe systematisch steuert, Risiken beherrscht, Qualität

reproduzierbar sicherstellt und Verbesserungen kontinuierlich umsetzt - ein

wichtiger Vertrauensanker für Kunden und Partner.

?Gerade bei einem neuen Standort ist eine unabhängige Bestätigung entscheidend",

sagt Martin Langer, Head of Quality Mnagement bei Aqua free.?Die Zertifizierung

zeigt, dass Lommel nach klaren, wirksamen Standards arbeitet und schafft damit

eine stabile Basis für skalierbares Wachstum und verlässliche Leistung."

Aqua free wird die Managementsysteme an beiden Standorten konsequent

weiterentwickeln - mit dem Ziel, Qualität, Transparenz und Lieferfähigkeit

nachhaltig zu stärken.

Über die Aqua free GmbH und Aqua free Industries:

Die Aqua free GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller im Bereich

Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen neue Maßstäbe für

Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz. Mit innovativen Filtern und

Desinfektionslösungen schützt Aqua free in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen,

Wohnungsbau und Industrie vor wasserinduzierten Infektionen und reduziert

Legionellen sowie andere Mikroorganismen. Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001

und 13485 unterstreichen die Qualitätsstandards.

Aqua free Industries, ebenfalls Teil der Unternehmensgruppe, ist spezialisiert

auf Membranfilter und maßgeschneiderte OEM-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt

seine Kunden in mehreren europäischen Ländern mit umfassendem Service von der

Entwicklung bis zur Umsetzung individueller Trinkwasserhygieneanforderungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aqua-free.com (https://www.aqua-

free.com) oder kontaktieren Sie uns unter:

Aqua free GmbH

Margaretha Gesler

Head of Marketing & Communication

Tel: +49 170 496 79 85

E-Mail: m.gesler@aqua-free.com (mailto:m.gesler@aqua-free.com)

Winsbergring 31

22525 Hamburg

Germany

www.aqua-free.com

