GNW-News: Neuer Standort Lommel, Belgien: Aqua free schließt Aufbauphase mit ISO 9001-Zertifizierung erfolgreich ab!
^Lommel / Hamburg, 15.1.2026 - Aqua free, ein führender Anbieter innovativer
Lösungen zur Trinkwasserhygiene, hat erfolgreich seinen neuen, hochmodernen
Standort in Lommel bezogen und nun auch die ISO 9001-Zertifizierung für den
Standort erhalten. Damit ist ein zentraler Meilenstein in der Weiterentwicklung
des neuen Standorts erreicht: Prozesse, Verantwortlichkeiten und
Qualitätsstandards sind nach einem international anerkannten Maßstab geprüft und
bestätigt.
Die Standorterweiterung unterstützt Aqua free dabei, die Kapazitäten in
Forschung & Entwicklung sowie in der Produktion gezielt auszubauen. Der neue
Standort ermöglicht es, schneller und flexibler auf die gestiegene Nachfrage
nach fortschrittlichen Membranfiltern zu reagieren und maßgeschneiderte OEM-
Partnerschaften mit namhaften Kunden weiter zu intensivieren.
Die ISO 9001 gilt weltweit als Standard für Qualitätsmanagement. Sie zeigt, dass
ein Unternehmen Abläufe systematisch steuert, Risiken beherrscht, Qualität
reproduzierbar sicherstellt und Verbesserungen kontinuierlich umsetzt - ein
wichtiger Vertrauensanker für Kunden und Partner.
?Gerade bei einem neuen Standort ist eine unabhängige Bestätigung entscheidend",
sagt Martin Langer, Head of Quality Mnagement bei Aqua free.?Die Zertifizierung
zeigt, dass Lommel nach klaren, wirksamen Standards arbeitet und schafft damit
eine stabile Basis für skalierbares Wachstum und verlässliche Leistung."
Aqua free wird die Managementsysteme an beiden Standorten konsequent
weiterentwickeln - mit dem Ziel, Qualität, Transparenz und Lieferfähigkeit
nachhaltig zu stärken.
Über die Aqua free GmbH und Aqua free Industries:
Die Aqua free GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller im Bereich
Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen neue Maßstäbe für
Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz. Mit innovativen Filtern und
Desinfektionslösungen schützt Aqua free in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen,
Wohnungsbau und Industrie vor wasserinduzierten Infektionen und reduziert
Legionellen sowie andere Mikroorganismen. Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001
und 13485 unterstreichen die Qualitätsstandards.
Aqua free Industries, ebenfalls Teil der Unternehmensgruppe, ist spezialisiert
auf Membranfilter und maßgeschneiderte OEM-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt
seine Kunden in mehreren europäischen Ländern mit umfassendem Service von der
Entwicklung bis zur Umsetzung individueller Trinkwasserhygieneanforderungen.
Für weitere Informationen besuchen Sie www.aqua-free.com (https://www.aqua-
free.com) oder kontaktieren Sie uns unter:
Aqua free GmbH
Margaretha Gesler
Head of Marketing & Communication
Tel: +49 170 496 79 85
E-Mail: m.gesler@aqua-free.com (mailto:m.gesler@aqua-free.com)
Winsbergring 31
22525 Hamburg
Germany
www.aqua-free.com
