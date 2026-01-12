DAX25.413 ±0,0%Est506.022 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1654 -0,1%Öl65,13 +1,3%Gold4.593 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
BASF-Aktie verliert: BASF übernimmt Spezialisten für biologische Schädlingsbekämpfung BASF-Aktie verliert: BASF übernimmt Spezialisten für biologische Schädlingsbekämpfung
Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus? Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor
Fort Worth

BASF-Aktie verliert: BASF übernimmt Spezialisten für biologische Schädlingsbekämpfung

13.01.26 13:35 Uhr
BASF-Aktie sinkt: BASF kauft Experten für natürliche Insektenabwehr | finanzen.net

Die BASF-Agrartochter verstärkt ihr Geschäft mit einem Anbieter von biologischen Lösungen gegen Schadinsekten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,50 EUR -0,31 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BASF Agricultural Solutions übernimmt dazu das im texanischen Fort Worth ansässige Unternehmen AgBiTech von der Private-Equity-Gesellschaft Paine Schwartz Partners und weiteren Anteilseignern, wie es in einer Mitteilung des Chemiekonzerns heißt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Wer­bung

AgBiTech bietet Landwirten beim Anbau von Sojabohnen, Mais und Baumwolle die Nucleopolyhedrovirus-Technologie zur Kontrolle von Schadinsekten auf Basis natürlich vorkommender Viren an. Das Unternehmen unterhält Standorte in Brasilien, den USA und Australien. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte über die Bühne gehen.

BASF will seine Agrartochter bis 2027 börsenreif machen. Die BASF-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent auf 44,72 Euro.

DJG/rio/brb

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE, BASF

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13:51BASF OutperformBernstein Research
12.01.2026BASF NeutralUBS AG
09.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
08.01.2026BASF BuyWarburg Research
07.01.2026BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13:51BASF OutperformBernstein Research
08.01.2026BASF BuyWarburg Research
17.12.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025BASF KaufenDZ BANK
05.12.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.01.2026BASF NeutralUBS AG
09.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
06.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
05.12.2025BASF NeutralUBS AG
04.12.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2026BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen