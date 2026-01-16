DAX 25.297 -0,2%ESt50 6.029 -0,2%MSCI World 4.515 -0,1%Top 10 Crypto 12,97 +1,8%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 81.907 +0,0%Euro 1,1595 +0,0%Öl 64,13 +0,4%Gold 4.595 %
Barclays Capital

BASF Equal Weight

16.01.26
BASF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
46,35 €		 Abst. Kursziel*:
-13,70%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
44,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,89%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

16.01.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 BASF Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
13.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
12.01.26 BASF Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

dpa-afx Schwieriges Jahr Chemie-Aktien auf Talfahrt: BASF, Evonik & Co. leiden unter düsteren Prognosen Chemie-Aktien auf Talfahrt: BASF, Evonik & Co. leiden unter düsteren Prognosen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. gibt BASF-Aktie Underweight
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Launches Key Steam Cracker at New Zhanjiang Verbund Site
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Buys Noble Seeds to Boost Indian Vegetable Seed Footprint
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF and OQEMA Ink Distribution Deal in Central and Eastern Europe
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
