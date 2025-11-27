DAX 23.743 -0,1%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,46 -0,6%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.106 +0,5%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,56 +0,3%Gold 4.167 +0,2%
Marktkap. 39,88 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:01 Uhr
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi suchte am Freitag in seinem Branchenausblick auf 2026 nach den Perlen im schwierigen Umfeld. Die zyklischen und strukturellen Probleme der Chemiekonzerne seien inzwischen zumindest am Markt besser verstanden worden. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht Sicht und der Abwärtstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte anhalten. Udeshis Favoriten sind Novonesis, Croda, Syensqo, Umicore, Johnson Matthey und Solvay./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
44,66 €		 Abst. Kursziel*:
-10,43%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
44,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,63%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

