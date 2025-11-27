BASF Aktie
Marktkap. 39,88 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi suchte am Freitag in seinem Branchenausblick auf 2026 nach den Perlen im schwierigen Umfeld. Die zyklischen und strukturellen Probleme der Chemiekonzerne seien inzwischen zumindest am Markt besser verstanden worden. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht Sicht und der Abwärtstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte anhalten. Udeshis Favoriten sind Novonesis, Croda, Syensqo, Umicore, Johnson Matthey und Solvay./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
44,66 €
|Abst. Kursziel*:
-10,43%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
44,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,63%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG