DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,22 +2,8%Nas23.329 -1,6%Bitcoin83.762 +2,4%Euro1,1652 +0,1%Öl66,27 +1,2%Gold4.610 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026 Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK rutschen ab: Gewinnmitnahmen oder Trendwende? Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK rutschen ab: Gewinnmitnahmen oder Trendwende?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

MÄRKTE EUROPA/Anleger vorsichtiger - Konsolidierung auf hohem Niveau

14.01.26 18:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
41,52 EUR 2,76 EUR 7,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,37 EUR -2,29 EUR -5,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ipsen
130,80 EUR 1,50 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orion Corporation (New) (B)
70,40 EUR 7,90 EUR 12,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pearson plc
11,85 EUR -0,50 EUR -4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
49,24 EUR 0,87 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Börsen haben am Mittwoch etwas leichter geschlossen. Rein technisch galt der Markt nach der Aufwärtswelle der vergangenen vier Wochen bereits als überkauft. Ein "Luftholen" innerhalb eines Trends wird an der Börse positiv interpretiert. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 25.286 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,4 Prozent auf 6.005 Punkte nach unten. Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1660 Dollar, während die Anleihen etwas fester tendierten. Bei den Edelmetallen stach Silber mit einem Plus von über 5 Prozent heraus. Mit Kursen von über 90 Dollar je Unze legte es dieses Jahr bereits 20 Prozent zu. Die Ölpreise stiegen, den Grund lieferten zunehmende Sorgen über mögliche US-Maßnahmen im Iran und das Risiko von Lieferunterbrechungen in der Region.

Wer­bung

Die US-Daten lieferten am Nachmittag kaum Impulse. Die starken Einzelhandelsumsätze vom November ruhen auf einer schmalen Basis und werden von einkommensstarken Haushalten angetrieben, die einen Teil ihrer jüngsten Vermögenszuwächse ausgeben, so Michael Pearce, Chefvolkswirt für die USA bei Oxford Economics.

Hohe Erwartung an US-Berichtssaison birgt Risiko

Die US-Berichtssaison ist gestartet und wird in den kommenden Wochen die Impulse für die Risikobereitschaft der Anleger liefern. Für den S&P-500 haben Analysten ihre Gewinnschätzungen in den vergangenen Wochen mehrheitlich nach oben korrigiert. "Der Markt rechnet mit einem Gewinnwachstum von 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Umsatzplus von 7,7 Prozent. Sollte das eintreten, wäre dies das zehnte Quartal in Folge mit Zuwächsen bei beiden Kennzahlen", hieß es bei CMC. Interessant sei, dass die Zahl der von den Unternehmen selbst veröffentlichten positiven Prognosen ähnlich hoch sei wie die der negativen. Dies sei ungewöhnlich, da Gewinnwarnungen und Prognosesenkungen in der Regel deutlich häufiger vorgenommen würden.

In Europa zogen derweil die Aktien der Versorger um 1 Prozent an, im DAX ging es für die RWE-Aktie um 2,3 Prozent nach oben. Der Konzern hat einen Anteil an dem britischen Windprojekt Norfolk an KKR verkauft. "Das kommt gut an", so ein Marktteilnehmer. Zudem wurden bei der jüngsten Windstrom-Auktion in Großbritannien Abnahmeverträge für insgesamt fünf Offshore-Entwicklungsprojekte mit einer Gesamtkapazität von 6,9 Gigawatt gewonnen.

Wer­bung

Fresenius Medical Care (FMC) notierten dagegen sehr schwach. Der Kurs fiel um 6 Prozent. "Offensichtlich drücken die Aussagen von einer Health-Care-Konferenz in San Francisco", so ein Händler. JP Morgan hat FMC mit "Underweight" bestätigt, die Analysten sprachen von einem "Übergangsjahr" 2026. Das Jahr stehe unter dem Einfluss der Einführung des 5008x-Systems, dabei liefen die Kosten den Vorteilen voraus.

Der Sektor der Gesundheitswerte stellte in Europa mit plus 1,1 Prozent einen der Gewinner. Bayer zogen kräftig um 7 Prozent an. Grund waren laut Händlern positive Aussagen zur Margenentwicklung. "Diese sollen im Pharmabereich deutlich zulegen", so ein Händler. So soll die operative Marge bis 2030 auf 30 Prozent steigen, die Markterwartung liege hier deutlich darunter. Orion Oyi legten mit einem überzeugenden Ausblick um gleich 12 Prozent zu, während Ipsen (+6,9%) neue Daten vorlegte, die das Bestreben des Unternehmens unterstreichen, bestehende Versorgungslücken bei neurologischen Erkrankungen zu schließen.

Der Sektor der Medienunternehmen handelte 1,7 Prozent tiefer - belastet von Pearson mit minus 9,5 Prozent. Der Zwischenbericht des Unternehmens lieferte nicht die von Anlegern erhoffte Beruhigung in Bezug auf die Künstliche Intelligenz (KI), urteilte Analyst Dan Coatsworth von AJ Bell. Das Bildungsunternehmen müsse Anleger davon überzeugen, dass KI eher eine Chance als eine Bedrohung darstelle, meint er. "In einem Umfeld wachsender Besorgnis über das Potenzial der KI, das Geschäft von Pearson zu stören, bot die jüngste Erklärung nicht die Beruhigung, nach der Anleger suchten."

Wer­bung

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 6.005,05 -0,4% +4,1%

Stoxx-50 5.116,59 +0,1% +4,0%

Stoxx-600 611,56 +0,2% +3,1%

XETRA-DAX 25.286,24 -0,5% +3,8%

FTSE-100 London 10.137,35 k.A. +1,9%

CAC-40 Paris 8.330,97 -0,2% +2,4%

AEX Amsterdam 996,75 -0,0% +4,8%

ATHEX-20 Athen 5.628,95 +0,6% +4,6%

BEL-20 Bruessel 5.302,37 +1,0% +3,4%

BUX Budapest 120.651,59 +1,5% +7,1%

OMXH-25 Helsinki 5.867,30 +1,3% +1,5%

ISE NAT. 30 Istanbul 12.369,89 k.A. +10,0%

OMXC-20 Kopenhagen 1.757,98 +0,4% +8,9%

PSI 20 Lissabon 8.567,52 +0,1% +3,6%

IBEX-35 Madrid 17.695,70 +0,0% +2,2%

FTSE-MIB Mailand 45.647,40 +0,3% +1,8%

OBX Oslo 1.639,20 +0,7% +1,9%

PX Prag 2.734,99 -0,3% +2,2%

OMXS-30 Stockholm 2.983,91 +0,0% +3,5%

WIG-20 Warschau 3.268,94 -0,4% +3,0%

ATX Wien 5.431,40 +0,4% +1,6%

SMI Zuerich 13.464,84 +0,7% +0,7%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 20:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1653 +0,1% 1,1645 1,1648 -0,9%

EUR/JPY 184,32 -0,5% 185,31 185,36 +0,6%

EUR/CHF 0,9311 -0,2% 0,9327 0,9328 +0,2%

EUR/GBP 0,8670 -0,1% 0,8674 0,8672 -0,6%

USD/JPY 158,18 -0,6% 159,13 159,13 +1,5%

GBP/USD 1,3441 +0,1% 1,3423 1,3432 -0,3%

USD/CNY 7,0072 -0,0% 7,0076 7,0094 -0,3%

USD/CNH 6,9706 -0,1% 6,9745 6,9747 -0,0%

AUS/USD 0,6678 -0,2% 0,6689 0,6681 +0,2%

Bitcoin/USD 97.488,75 +1,9% 95.666,20 94.004,60 +6,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,73 61,15 +0,9% 0,58 +6,3%

Brent/ICE 66,19 65,47 +1,1% 0,72 +7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.612,17 4.586,75 +0,6% 25,42 +6,2%

Silber 90,81 86,95 +4,4% 3,87 +21,9%

Platin 2.044,31 1.997,66 +2,3% 46,65 +13,9%

Kupfer 6,02 6,02 +0,1% 0,01 +5,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 12:09 ET (17:09 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen