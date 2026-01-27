DAX24.752 -0,6%Est505.965 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +2,0%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.321 +1,5%Euro1,1956 -0,7%Öl68,45 +1,1%Gold5.260 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y PUMA 696960 Infineon 623100 OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 CSG Group A420X0 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 ASML NV A1J4U4 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- Wall Street uneins erwartet -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Vorläufige Schätzungen: Smartphone-Markt wächst 2025 leicht - Apple vor Samsung Vorläufige Schätzungen: Smartphone-Markt wächst 2025 leicht - Apple vor Samsung
Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE: Kepler Cheuvreux setzt auf BASF und Bayer - Meidet H&R und Evonik

28.01.26 14:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
46,00 EUR 0,19 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
45,48 EUR -1,05 EUR -2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
12,89 EUR -0,05 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
H&R GmbH & Co. KGaA
3,94 EUR -0,17 EUR -4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Chemiebranche muss sich nach einem turbulenten Jahr 2025 weiter sammeln. In diesem schwierigen Umfeld setzt Branchenexperte Christian Faitz von Kepler Cheuvreux in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse vor allem auf die Aktien von BASF und Bayer. Am wenigsten mag er hingegen die Papiere von H&R (H&R GmbHCo) und Evonik.

Wer­bung

BASF biete auf moderatem Bewertungsniveau aktuell eine gute Einstiegschance, so Faitz. Mit ihrem breiten Chemie-Portfolio würden die Ludwigshafener von einer schrittweisen Belebung der Nachfrage profitieren; und: sie böten den Anlegern eine attraktive Rendite. Zudem hätten sie bereits Erfolge mit Selbsthilfemaßnahmen wie der Kostenoptimierung vorzuweisen.

Bei Bayer nehme die Belastung durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA inzwischen langsam ab. Dabei geht es um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters, den man sich mit der Monsanto-Übernahme 2018 ins Haus geholt hatte. Hier wartet Bayer nun auf ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts, des US Supreme Court. Zudem lobte Faitz die starke Dynamik in der Life-Sciences-Produktpalette von Bayer.

Für H&R, den Hersteller chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis, sieht er dagegen anhaltend schwierige Bedingungen und stufte die Aktien von "Hold" auf "Reduce" ab. Wegen der hohen Abhängigkeit vom Deutschland-Geschäft wären sie besonders stark betroffen von einem Gas-Engpass hierzulande.

Wer­bung

Bei Evonik seien die Probleme strukturell, nicht bloß temporär. Er nennt Themen wie zunehmende Bürokratie in der EU, hohe Energiekosten in Deutschland sowie starke Konkurrenz aus China, die sich künftig noch verschärfen könnten./ag/bek/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen