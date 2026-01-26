DAX24.814 -0,3%Est505.941 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -0,1%Nas23.854 +0,2%Bitcoin74.711 +0,7%Euro1,1944 -0,8%Öl68,12 +0,6%Gold5.273 +1,8%
Aurubis proftiert von Kupferpreis-Rally: Gewinnausblick angehoben

28.01.26 15:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
161,40 EUR 5,50 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die starke Kupfernachfrage und hohe Metallpreise liefern der Hamburger Kupferhütte Aurubis weiterhin kräftigen Rückenwind. Das Management hob am Mittwoch überraschend den Gewinnausblick an. So geht ohne Kupfer kaum etwa beim Ausbau der Alternativen Energien, der Elektromobilität und der Energienetze für den Stromhunger riesiger KI-Rechenzentren rund um den Globus. Der Kupferpreis ist schon länger auf Höhenflug. Zudem eilen die Preise für Gold und Silber aktuell von Rekord zu Rekord: Silber ist ebenfalls ein begehrtes Industriemetall und Gold ist wegen der weltweit zahlreichen politischen Brandherde und rapide steigernder Staatsverschuldungen, etwas in den USA, als sicherer Hafen stark gefragt.

Wer­bung

Vor diesem Hintergrund rechnet Aurubis für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 nun mit einem operativen Vorsteuerergebnis von 375 bis 475 Millionen Euro, statt bisher avisierten 300 bis 400 Millionen Euro. Analysten erwarteten bisher im Durchschnitt einen Anstieg von 355 im Vorjahr auf 393 Millionen Euro.

Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal fiel der operative Vorsteuergewinn im Jahresvergleich zwar um fast ein Fünftel auf 105 Millionen Euro, übertraf die Markterwartung damit aber dennoch etwas. So steckt Aurubis aktuell viel Geld in den Geschäftsausbau, etwa in den USA. Der Aurubis-Aktienkurs sprang in einer ersten Reaktion auf ein Rekordhoch, kam dann aber wieder etwas zurück. Zuletzt notierten die Papiere noch 1,6 Prozent im Plus./mis/he

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
16.01.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Aurubis HoldWarburg Research
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
08.12.2025Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Aurubis HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Aurubis HoldWarburg Research
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
08.12.2025Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG
05.07.2024Aurubis SellUBS AG

