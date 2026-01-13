DAX25.308 -0,4%Est506.017 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,06 +0,9%Gold4.635 +1,1%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 141 Euro - 'Hold'

14.01.26 12:34 Uhr
Aktien
Aurubis
141,50 EUR 0,20 EUR 0,14%
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 115 auf 141 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Kupferproduzenten dürften solide ausgefallen sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht. Allerdings dürfte Aurubis die Ziele derzeit noch nicht erhöhen. Augustin hob aber seine Schätzungen./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
11:11Aurubis HoldWarburg Research
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
08.12.2025Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
05.12.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11:11Aurubis HoldWarburg Research
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
08.12.2025Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
05.12.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG
05.07.2024Aurubis SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
