BASF prüft strategische Optionen für ihr Tochterunternehmen Trinamix.

Der Konzern ist auf biometrische Bildgebung und mobile Materialanalyse spezialisiert, und diese Aktivitäten sind laut BASF nicht Bestandteil des Kerngeschäfts. BASF will sich im Zuge der Umsetzung ihrer neuen Strategie auf das Kerngeschäft konzentrieren.

Trinamix entwickelt Lösungen auf Basis von biometrischer Bildgebung und mobiler NIR-Spektroskopie. Sie wurde 2015 als Tochtergesellschaft der BASF gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ludwigshafen. Weltweit beschäftigt sie rund 200 Mitarbeitende und hält mehr als 800 Patente und Patentanmeldungen.

Bei der Neubewertung von Trinamix stünden Restrukturierung , Kosteneffizienz und Wertoptimierung im Vordergrund, und zu den Maßnahmen könnte auch der Verkauf einzelner Arbeitsfelder gehören, erklärte BASF am Montagnachmittag. In diesem Zusammenhang erfolge zudem ein Wechsel in der Geschäftsführung. Der bisherige Geschäftsführer sei zum 26. Januar 2026 aus der Geschäftsführung ausgeschieden, seine Nachfolge tritt Lothar Laupichler an. Er hatte zuletzt das globale Electronic-Materials-Geschäft von BASF geleitet.

Via XETRA legt die BASF-Aktie am Montag zeitweise 0,37 Prozent zu auf 46,27 Euro.

