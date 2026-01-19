DAX24.560 -1,6%Est505.848 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -3,3%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.488 -2,5%Euro1,1739 +0,8%Öl64,41 +0,4%Gold4.725 +1,2%
'Outperform'

BASF-Aktie fällt dennoch: Bernstein hebt Ziel an

20.01.26 11:49 Uhr
BASF-Aktie gibt dennoch nach: Bernstein wird zuversichtlicher | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,49 EUR -0,67 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Für BASF senkte er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2025, hob sie für 2026 aber an.

Via XETRA notiert die BASF-Aktie zeitweise 1,07 Prozent tiefer bei 43,60 Euro.

/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: BASF, BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
11:31BASF OutperformBernstein Research
16.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
13.01.2026BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:31BASF OutperformBernstein Research
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
13.01.2026BASF OutperformBernstein Research
08.01.2026BASF BuyWarburg Research
17.12.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
12.01.2026BASF NeutralUBS AG
09.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
06.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
05.12.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
