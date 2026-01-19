DAX24.591 -1,5%Est505.854 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -3,2%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.682 -2,3%Euro1,1726 +0,7%Öl64,26 +0,1%Gold4.727 +1,2%
Aktieneinstufung

Bernstein Research beurteilt BASF-Aktie mit Outperform

20.01.26 11:34 Uhr
Die Wahrheit über BASF: Bernstein Research bewertet die Aktie mit Outperform | finanzen.net

BASF-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst James Hooper einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,45 EUR -0,71 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Für BASF senkte er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebns (Ebitda) 2025, hob sie für 2026 aber an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:18 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 43,56 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 21,67 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 519.572 BASF-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 2,0 Prozent ein. BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

