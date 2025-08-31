EVOTEC Aktie
Marktkap. 1,08 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 566480
ISIN DE0005664809
Symbol EVOTF
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 11,90 auf 11,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die so wichtige Markterholung sei zwar ungewiss, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Gleichzeitig erhalte der Wirkstoffforscher allerdings viel Bestätigung großer Pharmakonzerne und setze seinen Strategiewechsel rasch um. Weston sieht immenses, verborgenes Wertpotenzial. Der Deal mit Sandoz erscheint ihm bislang fair./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EVOTEC Outperform
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
11,20 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,84 €
|Abst. Kursziel*:
91,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
92,04%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EVOTEC SE
|08:16
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
