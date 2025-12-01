DAX23.508 -1,4%Est505.636 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -6,6%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.325 -4,7%Euro1,1632 +0,3%Öl63,08 -0,2%Gold4.253 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Airbus 938914 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Global Business Travel Group rückt in den Mittelpunkt möglicher Konsolidierungswellen in der Reisebranche Global Business Travel Group rückt in den Mittelpunkt möglicher Konsolidierungswellen in der Reisebranche
Zalando-Aktie fällt: Warnstreik in Erfurt Zalando-Aktie fällt: Warnstreik in Erfurt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Materialmangel in Industrie - China wahrscheinliche Ursache

01.12.25 11:55 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat wieder mit wachsendem Materialmangel für ihre Produktion zu kämpfen. Betroffen sind nach einer aktuellen Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts vor allem Branchen, die auf Halbleiter angewiesen sind. Demnach haben im industrieweiten Schnitt 11,2 Prozent der Unternehmen Schwierigkeiten bei der Beschaffung des benötigten Materials. Im Oktober war dieser Anteil nur halb so hoch, die Lage hat sich damit spürbar verschlechtert. "Die fehlenden Halbleiter verschärfen die bereits schwierige Situation der Industrie", sagt Umfrage-Leiter Klaus Wohlrabe.

Wer­bung

Autoindustrie am härtesten getroffen

Besonders stark zu spüren bekommt das die ohnehin leidende Autoindustrie als wichtigster deutscher Industriezweig: Mehr als ein Viertel (27,6 Prozent) der Unternehmen klagt über Materialmangel. Auch die Hersteller elektronischer und optischer Produkte haben demnach vermehrt Schwierigkeiten, der Anteil der Firmen mit Nachschubproblemen stieg hier von 10,4 auf 17,5 Prozent.

Zusammenhang mit China wahrscheinlich

Nach den Gründen fragten die Wirtschaftswissenschaftler nicht, doch hält Wohlrabe einen politischen Zusammenhang für naheliegend. Die chinesische Regierung hatte im Frühjahr Exportkontrollen für seltene Erden verkündet. Diese Metalle werden in zahlreichen elektronischen Komponenten verbaut.

Nicht nur direkte Importe aus China betroffen

Nach Wohlrabes Einschätzung geht es dabei auch um indirekte Folgen: Da die Exportkontrollen auch für andere Länder gelten, die chinesische Vorpodukte verbauen, trifft der Effekt die deutsche Industrie bei Einfuhren nicht nur aus der Volksrepublik. Sorgen in der deutschen Industrie ausgelöst hatte auch der europäisch-chinesische Streit um den niederländischen Chiphersteller Nexperia und dessen chinesischen Eigentümer. Etliche Fachleute gehen davon aus, dass die Pekinger Führung die Abhängigkeit europäischer und US-amerikanischer Unternehmen von chinesischen Vorprodukten nutzt, um politischen Druck auszuüben und die eigene Industrie zu fördern./cho/DP/nas