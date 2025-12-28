DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 -7,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.292 -4,0%Euro1,1723 +0,6%Öl64,03 -0,2%Gold4.764 +2,0%
Netflix mit mehr als 325 Millionen Kunden

20.01.26 22:51 Uhr
LOS GATOS (dpa-AFX) - Der Videostreaming-Marktführer Netflix hat die Marke von 325 Millionen Kunden geknackt. Es ist das erste Update zur Nutzerzahl seit einem Jahr. 2024 hatte Netflix mit 301,6 Millionen zahlenden Kunden abgeschlossen. Im vergangenen Quartal steigerte Netflix den Umsatz im Jahresvergleich um 17,6 Prozent auf gut zwölf Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 2,42 Milliarden Dollar (zwei Mrd Euro) in den Kassen - rund 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Netflix versucht gerade, das Studio- und Streaming-Geschäft des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers (Warner Bros Discovery) zu übernehmen. Für das rund 83 Milliarden Dollar schwere Geschäft werde man die Aktienrückkäufe aussetzen, teilte Netflix bei Vorlage der Quartalszahlen mit. US-Unternehmen stützen oft die Kurse ihrer Papiere mit Aktienrückkäufen.

Die Netflix-Aktie sank im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fünf Prozent. Seit Bekanntwerden der Warner-Übernahmepläne hatte das Papier rund 30 Prozent verloren. Netflix verzichtete daraufhin auf eine Aktienkomponente bei dem Geschäft und will den Kaufpreis in bar zahlen.

Der Streaming-Riese ist in einem Bieter-Wettstreit mit dem Hollywood-Konzern Paramount (Paramount Skydance), der Warner Bros. Discovery für mehr als 100 Milliarden Dollar komplett übernehmen will, samt der TV-Sender wie unter anderem CNN./so/DP/he

