Netflix Aktie

1.059,40 EUR +1,00 EUR +0,09 %
STU
1.237,00 USD -2,25 USD -0,18 %
BTT
Marktkap. 450,12 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

JP Morgan Chase & Co.

Netflix Neutral

14:36 Uhr
Netflix Neutral
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
1.059,40 EUR 1,00 EUR 0,09%
News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal und erhöhten Jahresziele blieben die Erwartungen der Anleger an den Streaminganbieter relativ hoch, schrieb Doug Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei auf dem aktuellen Niveau ausgeglichener./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Neutral

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 1.300,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 1.238,95		 Abst. Kursziel*:
4,93%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 1.237,00		 Abst. Kursziel aktuell:
5,09%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.421,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

14:36 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.08.25 Netflix Outperform Bernstein Research
18.07.25 Netflix Kaufen DZ BANK
18.07.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.07.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

