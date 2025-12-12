DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -1,1%Nas23.218 -1,6%Bitcoin76.848 -2,5%Euro1,1738 ±-0,0%Öl61,11 -0,7%Gold4.297 +0,4%
Millionenbetrug

Netflix-Aktie steigt: US-Regisseur wird wegen Betrug verurteilt

12.12.25 20:20 Uhr
Millionenbetrug an Netflix: US-Regisseur verurteilt - Aktie legt zu | finanzen.net

Der US-Regisseur Carl Rinsch ist wegen eines Millionenbetrugs am Streaming-Anbieter Netflix verurteilt worden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
81,50 EUR 1,16 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eine Jury an einem Gericht in New York sah es als erwiesen an, dass der 48-Jährige die elf Millionen Dollar, die er zwischen 2018 und 2020 von Netflix für die Produktion einer Science-Fiction-Serie bekommen hatte, anstelle dessen zum Finanzhandel nutzte, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Wer­bung

Er habe so die Möglichkeit der Produktion der Serie auch über die Corona-Pandemie hinweg aufrechterhalten wollen, verteidigte sich Rinsch, der unter anderem als Regisseur bei dem Film "47 Ronin" mit Keanu Reeves gearbeitet hatte. Die Anwälte von Netflix argumentierten jedoch dagegen: Rinsch habe nie auch nur eine Folge produziert. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe.

Die Netflix-Aktie notiert am Freitag an der NASDAQ zeitweise 1,76 Prozent höher bei 95,75 US-Dollar.

/cah/DP/stw

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Nachrichten zu Netflix Inc.

Analysen zu Netflix Inc.

11.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025Netflix OutperformBernstein Research
09.12.2025Netflix BuyUBS AG
08.12.2025Netflix BuyUBS AG
08.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
05.12.2025Netflix Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

