Ausblick bestätigt

Eine geringere Nachfrage im Markt für frühe Arzneimittelforschung hat EVOTEC in den ersten neun Monaten einen Umsatzrückgang beschert.

Der operative Verlust weitete sich wegen einer anhaltenden Unterauslastung und hoher Kosten aus. Das Unternehmen sieht aber erste Anzeichen für eine Verbesserung im Kerngeschäft und kommt bei den Kostensenkungen voran. Der Ausblick wurde bestätigt.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz sank um 7,1 Prozent auf 535 Millionen Euro. Im Segment Discovery & Preclinical Development sank er um 12,3 Prozent auf 392 Millionen Euro, während das Segment Just - EVOTEC Biologics seine Erlöse um 11 Prozent auf 143,4 Millionen Euro steigerte.

Der bereinigte EBITDA-Verlust erhöhte sich auf knapp 17 Millionen Euro von 6 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Laut EVOTEC liegen die Kosteneinsparungen mit erwarteten 60 Millionen Euro doppelt so hoch wie im ursprünglichen Plan vorgesehen.

Wer­bung Wer­bung

Der Konzern sieht die Erlöse dieses Jahr weiterhin zwischen 760 Millionen bis 800 Millionen Euro nach 797 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA wird bei 30 Millionen bis 50 Millionen Euro gesehen nach 22,6 Millionen im Vorjahr. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen im Korridor von 40 Millionen bis 50 Millionen nach 50,8 Millionen Euro im Vorjahr liegen.

Strategische Partnerschaft mit Sandoz

EVOTEC hat eine Vereinbarung mit der Sandoz Group über potenzielle Zahlungen von über 650 Millionen US-Dollar zuzüglich Umsatzbeteiligungen unterzeichnet. Wie das im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung tätige Unternehmen mitteilte, umfasst die Vereinbarung die Just - EVOTEC Biologics Produktionsanlage in Toulouse und eine unbefristete Lizenz für EVOTECs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung von Biologika.

EVOTEC erhält rund 350 Millionen US-Dollar in bar sowie Lizenzgebühren und Entwicklungsumsätze, einschließlich erfolgsabhängiger Meilensteine von mehr als 300 Millionen Dollar. Die Transaktion umfasse Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilars, die einen Markt mit Netto-Umsätzen der Originalpräparate-Hersteller von über 90 Milliarden US-Dollar adressierten.

Wer­bung Wer­bung

Die Transaktion werde sich positiv auf EVOTECs Umsatzmix, Gewinnmargen und Kapitaleffizienz auswirken und unterstütze die Strategie eines weniger kapitalintensiven Geschäftsmodells, hieß es weiter. EVOTEC bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatzerlös zwischen 760 und 800 Millionen Euro und einem bereinigten Konzern-EBITDA von 30 bis 50 Millionen Euro.

EVOTEC-Aktien sacken ab - RBC: Trostloses Quartal

Nach Kursgewinnen im vorbörslichen Aktienhandel sind die Aktien von EVOTEC am Mittwoch auf XETRA zunehmend unter Druck geraten. Im Tagestief sackten sie um mehr als 10 Prozent auf 6,33 Euro ab und fielen auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober. Die Papiere des Biotech-Unternehmens waren mit Abstand der größte Verlierer im SDAX der kleineren Börsentitel.

Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage. Diese führt zu Unterauslastung und hohen Fixkosten. Hinzu kommen Kosten im Zusammenhang mit dem Anlaufen einer Anlage der Biotech-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) in Toulouse. Daher fiel der operative Verlust in den ersten neun Monaten deutlich höher als vor einem Jahr aus.

Der Umsatz von Evotec im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 13 Prozent unterboten, merkte Analyst Charles Weston von der Bank RBC an. Die Erlöse der Sparte JEB lägen sogar um 27 Prozent unter der Markterwartung. Die schwachen Umsätze hätten sich negativ auf den Bruttogewinn und den operativen Gewinn (Ebitda) ausgewirkt, die beiden Sparten hätten die Konsensprognosen verfehlt. Der Experte resümierte ein "trostloses drittes Quartal".

DOW JONES / dpa-AFX