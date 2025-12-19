DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.277 +1,2%Bitcoin74.723 +2,5%Euro1,1722 ±-0,0%Öl60,48 +1,3%Gold4.343 +0,2%
Top News
Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE
Bank of Japan strafft Geldpolitik: Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995 Bank of Japan strafft Geldpolitik: Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995
Neun weitere Pharma-Unternehmen senken Preise in den USA

19.12.25 21:07 Uhr
Von Peter Loftus

DOW JONES--Neun Pharmaunternehmen wollen in den USA die Preise senken. Die Gesellschaften haben sich gegenüber der US-Regierung bereit erklärt, bestimmte US-Preise für ihre Medikamente zu senken. Die Unternehmen stimmten zu, die US-Preise für Medikamente auf ein Niveau zu senken, das mit den Preisen in anderen wohlhabenden Ländern vergleichbar ist, die im Allgemeinen viel niedriger sind. Diese "Meistbegünstigten"-Preise gelten für das US-Medicaid-Programm für Patienten mit geringerem Einkommen, für Direkt-an-Patienten-Dienste einschließlich des geplanten TrumpRx und für neu eingeführte Medikamente in der Zukunft. Merck beispielsweise erklärte, man werde die Diabetes-Medikamente Januvia und Janumet berechtigten Patienten über ein Direkt-an-Patienten-Programm zu einem Preis anbieten, der 70 Prozent unter dem aktuellen Listenpreis liege. Amgen erklärte, man werde das Migränemedikament Aimovig für 299 Dollar pro Monat verkaufen - fast 60 Prozent unter Listenpreis.

Im Gegenzug erhalten die Unternehmen für drei Jahre Aufschub vor potenziellen neuen Zöllen. US-Präsident Donald Trump kündigte die Vereinbarungen am Freitag im Weißen Haus an - zusammen mit Führungspersonal der neun Unternehmen. Die US-Regierung hatte zuvor ähnliche Vereinbarungen zur Arzneimittelpreisgestaltung mit fünf Arzneimittelherstellern, darunter Pfizer und Astrazeneca, getroffen. Die Unternehmen, die die am Freitag vorgestellten neuen Vereinbarungen akzeptierten, sind: Amgen, Böhringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Roches Genentech-Einheit, Gilead, GSK, Merck, Novartis und Sanofi.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 15:08 ET (20:08 GMT)

