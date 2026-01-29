DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6100 -6,2%Nas23.134 -1,9%Bitcoin63.295 -5,2%Euro1,1819 +0,2%Öl67,19 +1,3%Gold4.936 +5,9%
XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Neue KI-Anwendung sorgt für Unruhe

03.02.26 17:56 Uhr
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit kleinen Verlusten geschlossen. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 24.781 Punkte. Der Abverkauf bei Edelmetallen hat zunächst ein Ende gefunden, was stabilisierend wirkte. Nachdem der Verkaufsdruck am Vortag bereits deutlich abgenommen hatte, setzte eine kräftige Gegenbewegung ein. So zog Gold um fast 7 Prozent auf 4.982 Dollar je Feinunze an, der Silberpreis stieg sogar um 12 Prozent. Die hohe Volatilität bei Edelmetallen mahnte indessen weiterhin zur Vorsicht. Klar positiv für den freien Welthandel wurde das Handelsabkommen zwischen den USA und Indien gewertet, nachdem jüngst auch Europa einen Handelsdeal mit dem bevölkerungsreichsten Land der Welt geschlossen hatte.

Unter den Einzelaktien kam es zum Teil zu heftigen Bewegungen. Zalando steht vor Herausforderungen durch den Aufstieg des Social-Media-Handels, wie etwa dem TikTok-Shop, so Morgan Stanley. Die Expansion von TikTok in Ländern wie Deutschland und Frankreich sollte reibungsloser verlaufen, da das Unternehmen aus den Fehlern in Großbritannien und den Erfolgen in den USA gelernt habe. Deutschland werde als starker Absatzmarkt gesehen. Die Video-Plattform verfügt über eine E-Commerce-Funktion innerhalb ihrer App, die es Nutzern ermöglicht, direkt aus Videos heraus einzukaufen. Zalando brachen um 12,1 Prozent ein, für das Puma-Papier ging es um 3,3 Prozent nach unten.

Ein neues Analysetool von Anthropic, das als Plugin in der KI von Anthropic, Claude, eingesetzt werden kann, sorgte für Wirbel. Mittels des Tools können auch juristische Arbeiten automatisiert werden, wie etwa Verträge, non-disclosure Vereinbarungen oder Compliance Aufgabenbereiche. Die Aktien von Datenanbietern bzw. Anbietern von Daten-Analysetools gerieten daraufhin unter Druck. Im DAX brach das Papier der Deutschen Börse um 4,4 Prozent ein, SAP schlossen 4,6 Prozent niedriger, Scout24 gaben 5,2 Prozent nach. Seit Monaten wird unter Anlegern intensiv diskutiert, ob KI Segen oder Fluch für Datenanbieter aller Couleur ist.

Sartorius schlossen nach Zahlenausweis 6 Prozent fester. JP Morgan sprach mit Blick auf das Zahlenwerk und den Ausblick von einer "Bereinigung". Entsprechend erleichtert reagierten Anleger, insbesondere nachdem die Aktie im Vorfeld des Zahlenausweises unter Abgabedruck geraten war.

Die vorläufigen Geschäftszahlen von Siltronic für das vierte Quartal fielen laut Jefferies besser als erwartet aus und übertrafen den Konsens beim Umsatz um 10 Prozent sowie beim EBITDA um 16 Prozent. Es wurde aber keine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 abgegeben, wenngleich das Management - wie erwartet - ein weiteres herausforderndes Jahr prognostiziert. Die aktuellen Konsensschätzungen für 2026 stufen die Analysten als zu hoch ein. Siltronic kamen um 8,1 Prozent zurück.

Prosiebensat1 verloren 3,6 Prozent. Das bereinigte EBITDA habe unter dem - eingeengten - Prognosekorridor des Unternehmens gelegen, so MWB. Der schwache deutsche Markt für Fernsehwerbung habe das saisonbedingt starke vierte Quartal belastet und einen Rückgang von Umsatz und bereinigtem EBITDA zur Folge gehabt. Belastend wirkten auch schwache Sektorvorlagen.

Vor den Ergebnissen von Merck KGaA für das vierte Quartal und der Prognose für 2026 hat die Deutsche Bank ihre bereinigte Gewinnschätzung für 2026 um rund 5 Prozent gesenkt. Das Votum senkten die Analysten auf "Halten", in der Folge ging es für die Aktie um 2,6 Prozent nach unten. Evotec legten dagegen um 9,5 Prozent zu, nachdem die Analysten von Berenberg die Beobachtung der Aktie mit "Kaufen" und einem Kursziel von 10 Euro gestartet hatten.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.780,79 -0,1% +1,3%

DAX-Future 24.848,00 -0,3% +0,8%

XDAX 24.761,53 -0,3% +1,0%

MDAX 31.537,33 +0,1% +2,9%

TecDAX 3.605,72 -1,0% +0,5%

SDAX 18.004,12 -0,7% +5,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,72 -22

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 23 17 0 4.799,4 68,7 3.870,5 57,2

MDAX 25 25 0 673,1 27,3 630,4 24,2

TecDAX 12 18 0 1.672,2 27,4 1.153,6 22,7

SDAX 28 40 2 162,2 12,1 141,6 10,4

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 11:57 ET (16:57 GMT)

mehr Analysen