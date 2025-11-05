BMW-Aktie: Betriebsgewinn steigt trotz leichtem Umsatzrückgang
BMW hat im dritten Quartal trotz leicht sinkender Umsätze wieder mehr verdient und liegt damit auf Kurs für das Erreichen der Jahresziele.
Werte in diesem Artikel
Die operative Rendite im Autogeschäft stieg in den drei Monaten zudem deutlicher als Analysten im Konsens erwartet haben. Die zuletzt gesenkte Prognose für 2025 bekräftigte der Münchener DAX-Konzern.
In den drei Monaten sanken die Erlöse laut Mitteilung marginal um 0,3 Prozent auf 32,314 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte um ein Drittel auf 2,261 Milliarden Euro, im Kerngeschäft mit Premiumautos sogar um 136 Prozent. Die operative Rendite im Autogeschäft verbesserte BMW daher auf 5,2 von 2,3 Prozent. Analysten hatten im Konsens nur mit 4,9 Prozent Rendite gerechnet. BMW profitiert, wie in Aussicht gestellt, von rückläufigen Ausgaben für Forschung und Entwicklung.
Für das laufende Jahr bestätigte der Autokonzern seinen Ausblick: Im Gesamtjahr 2025 soll die Marge im Autogeschäft zwischen 5 bis 6 Prozent liegen. Der Absatz soll 2025 leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen. Das Konzernergebnis vor Steuern soll leicht zurückgehen, konkret also zwischen 5 bis 10 Prozent zum Vorjahr sinken.
DOW JONES
