Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite klettert zum Ende des Freitagshandels

NASDAQ-Handel im Blick

Für den NASDAQ Composite ging es am Freitagabend aufwärts.

Am Freitag legte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1,31 Prozent auf 23.307,62 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,502 Prozent höher bei 23.121,90 Punkten, nach 23.006,36 Punkten am Vortag.

Bei 23.106,19 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23.307,91 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,096 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.564,23 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Stand von 22.631,48 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Wert von 19.372,77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 20,89 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Biomarin Pharmaceutical (+ 17,71 Prozent auf 61,15 USD), Innodata (+ 10,53 Prozent auf 53,00 USD), CIENA (+ 9,32 Prozent auf 230,34 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,77 Prozent auf 3,35 USD) und Century Aluminum (+ 7,10 Prozent auf 36,21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen BlackBerry (-12,93 Prozent auf 3,77 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7,38 Prozent auf 4,14 USD), Nissan Motor (-4,96 Prozent auf 2,49 USD), First Community Bancorp (-4,66 Prozent auf 34,58 USD) und Lifecore Biomedical (-4,51 Prozent auf 8,04 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 116.777.425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,548 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

