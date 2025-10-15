DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.652 +0,8%MSCI World 4.282 -0,2%Top 10 Crypto 14,72 -1,4%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 91.306 -1,2%Euro 1,1707 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX sackt zum Handelsstart deutlich unter 24.000-Punkte-Marke ab
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
BMW Aktie

79,00 EUR +0,22 EUR +0,28 %
Marktkap. 47,81 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

08:16 Uhr
BMW Sector Perform
BMW AG
79,00 EUR 0,22 EUR 0,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 87 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei BMW hält er die Konsensschätzungen für konsistent mit der Korrektur der Jahresziele Anfang Oktober./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Sector Perform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
79,52 €		 Abst. Kursziel*:
8,15%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
79,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,86%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:16 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

