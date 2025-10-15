BMW Aktie
Marktkap. 47,81 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 87 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei BMW hält er die Konsensschätzungen für konsistent mit der Korrektur der Jahresziele Anfang Oktober./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Sector Perform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
79,52 €
|Abst. Kursziel*:
8,15%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
79,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,86%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|08:16
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|BMW Buy
|UBS AG
|08.10.25
|BMW Buy
|Warburg Research
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:16
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets