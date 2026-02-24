DAX25.098 +0,5%Est506.160 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 +3,6%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.566 +2,2%Euro1,1780 ±0,0%Öl71,10 -0,2%Gold5.181 +0,7%
Bilanz im Blick

Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

25.02.26 13:06 Uhr
NYSE-Titel D-Wave Quantum-Aktie vor Zahlen im Fokus: So hoch sind die Erwartungen der Analysten | finanzen.net

D-Wave Quantum präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
16,00 EUR 0,36 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

D-Wave Quantum veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,063 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 54,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,210 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,750 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 25,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 8,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

