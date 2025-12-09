DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,94 +4,0%Nas23.596 +0,2%Bitcoin81.174 +4,3%Euro1,1632 ±-0,0%Öl61,93 -0,9%Gold4.210 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: DAX schließt fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse
Aktien von EVOTEC tiefer: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil Aktien von EVOTEC tiefer: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Neuer CEO

BMW-Aktie fester: Autobauer wechselt Chef aus - Nedeljkovic folgt auf Zipse

09.12.25 18:05 Uhr
BMW-Aktie fester: BMW kündigt Führungswechsel an - Nedeljkovic wird neuer Vorstandschef | finanzen.net

BMW bekommt einen neuen Chef: Milan Nedeljkovic soll ab dem 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse übernehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
97,38 EUR 0,34 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Aufsichtsrat fasste am Dienstag einen entsprechenden Beschluss, wie das Unternehmen in München mitteilte. Derzeit ist Nedeljkovic Produktionsvorstand. Dieses Amt hatte auch Zipse inne, bevor er 2019 an die Spitze des Unternehmens rückte. Nedeljkovic galt schon länger als einer der aussichtsreichen Kandidaten für den Top-Job beim DAX-Konzern.

Wer­bung

Zipse legt sein Amt am 13. Mai planmäßig nieder - an diesem Tag hält BMW seine Jahreshauptversammlung ab. Zipse wird im Februar 62 Jahre alt, beiBMW ist eigentlich eine Altersgrenze von 60 Jahren für Vorstände üblich, diese wurde bei der letzten Verlängerung seines Mandats bis 2026 überschritten. Das dürfte auch bei Nedeljkovic der Fall sein. Er wird bei Amtsübernahme 57 sein, sein Vertrag läuft bis ins Jahr 2031.

Zipses Verlängerung hatte es dem BMW-Chef ermöglicht, das wichtigste Projekt seiner Amtszeit, den Start der Neuen Klasse als Basis für die Elektrostrategie des Unternehmens noch auf den Weg zu bringen. Diese sei das "größte Zukunftsprojekt des Unternehmens", lobte der Aufsichtsratsvorsitzende Nicolas Peter. Zudem habe Zipse "BMW durch globale Krisen wie die Corona-Pandemie geführt". Der Aufsichtsrat dankte ihm "ausdrücklich für seine großen Verdienste um die BMW Group".

Nedeljkovic ist seit 2019 Produktionsvorstand. Er zeichnete damit für den Produktionsstart der Neuen Klasse verantwortlich. Er ist - BMW-typisch - schon lange im Unternehmen. 1993 begann seine Laufbahn als Trainee. Sie führte ihn unter anderem über die Werke Oxford und Leipzig. In letzterem war er als Leiter für den Start von BMWs Elektroauto i3 verantwortlich.

Wer­bung

Mit Nedeljkovic steht nun ein Manager mit doppelter Staatsbürgerschaft an der BMW-Spitze: Neben der deutschen hat er auch die serbische; in Serbien wurde er 1969 geboren. Er kam in den 1970er Jahren als Kind nach Deutschland, studierte später in Aachen und am MIT in den USA Maschinenbau und promovierte an der TU München.

Lob auch von der Arbeitnehmerseite

Aufsichtsratschef Peter lobte Nedeljkovic für "strategischen Weitblick", große Umsetzungsstärke und unternehmerisches Denken. "Er steht für klare Fokussierung im Umgang mit Ressourcen - seien es ökonomische oder ökologische."

Auch von der Arbeitnehmerseite kommen Vorschusslorbeeren: "Milan Nedeljkovic genießt hohes Ansehen und Vertrauen in der Belegschaft von BMW. Mit ihm wollen wir die lange Tradition der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung fortsetzen und unsere BMW-Erfolgsgeschichte fortschreiben", sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Martin Kimmich.

Wer­bung

Die BMW-Aktie schloss auf XETRA 0,29 Prozent höher bei 97,42 Euro.

dpa (AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com, Johannes Simon/Getty Images

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
13:46BMW OutperformBernstein Research
09:41BMW BuyDeutsche Bank AG
05.12.2025BMW OutperformBernstein Research
26.11.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13:46BMW OutperformBernstein Research
09:41BMW BuyDeutsche Bank AG
05.12.2025BMW OutperformBernstein Research
26.11.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen