BMW Aktie

BMW Aktien-Sparplan
89,88 EUR -0,76 EUR -0,84 %
STU
Marktkap. 55,58 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Merrill Lynch & Co., Inc.

13:21 Uhr
BMW AG
89,88 EUR -0,76 EUR -0,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Horst Schneider bewertete die Autokonzerne am Donnerstag gemäß dem Durchschnittsalter ihrer Fahrzeugmodelle sowie dem Umsatzanteil neuer Modelle in den Jahren 2026 und 2027. Er suchte damit nach Gewinnern und Verlierern im Modellzyklus. VW beziehungsweise Audi winke 2026 das stärkste Jahr, BMW sei in einer Übergangsphase. Mercedes werde im Elektro-Bereich stärker und Stellantis in den USA. Dafür zeichne sich für letztere in Europa Schwäche ab./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
90,66 €		 Abst. Kursziel*:
-6,24%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
89,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,43%
Analyst Name:
Horst Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

13:21 BMW Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 BMW Outperform Bernstein Research
13.01.26 BMW Neutral UBS AG
12.01.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

