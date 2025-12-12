DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.386 -0,5%Top 10 Crypto 11,44 -4,8%Nas 23.006 -0,2%Bitcoin 74.276 +1,1%Euro 1,1776 +0,2%Öl 59,09 -2,1%Gold 4.307 +0,0%
BMW Aktie

94,28 EUR -0,28 EUR -0,30 %
STU
Marktkap. 57,15 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

BMW AG
94,28 EUR -0,28 EUR -0,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach der Ankündigung einer Wandlung aller Vorzugsaktien in Stammaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer vereinfache so die Aktionärsstruktur und schaffe mehr Transparenz, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem gehe BMW davon aus, dass durch den Schritt das Gewicht von BMW in großen Indizes wie dem Dax steigen wird. Aktuell sind nur die Stämme im Dax notiert./rob/mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
94,14 €		 Abst. Kursziel*:
-5,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
94,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,60%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

17:51 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
09.12.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
26.11.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

