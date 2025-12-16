DAX24.086 -0,6%Est505.727 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +3,5%Nas22.980 -0,3%Bitcoin74.539 +1,4%Euro1,1774 +0,2%Öl58,92 -2,4%Gold4.310 +0,1%
BWM will Vorzugsaktien in Stämme wandeln

16.12.25 16:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
94,04 EUR -0,82 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW will seine Vorzugsaktien (BMW Vz) in die im DAX notierten Stammpapiere (BMW) wandeln. Zur kommenden Hauptversammlung am 13. Mai sollen die Aktionäre dem Plan zustimmen, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Jedes Vorzugspapier soll in eine Stammaktie umgewandelt werden, ohne dass die Anteilseigner eine Zuzahlung leisten müssten. Die 54,7 Millionen Vorzugsaktien machen knapp 9 Prozent des Grundkapitals der Bayern aus. Auf die Vorzugsaktien entfallen laut Satzung bisher 2 Eurocent mehr Dividende als auf die Stämme. Während die Stammaktien kaum auf die Nachricht reagierten, legten die Vorzüge um knapp sieben Prozent zu./men/mis

Nachrichten zu BMW AG

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
09.12.2025BMW OutperformBernstein Research
09.12.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
05.12.2025BMW OutperformBernstein Research
26.11.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
