Jefferies & Company Inc.

BMW Hold

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 85 Euro gesenkt. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an. Bei BMW lobte er aber die langfristige Strategie, die Technologie und den Markenwert rund um die "Neue Klasse"-Architektur neu auszurichten./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

