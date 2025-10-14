DAX 24.260 +0,1%ESt50 5.616 +1,2%MSCI World 4.292 +0,3%Top 10 Crypto 15,50 +0,7%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.679 -0,9%Euro 1,1640 +0,3%Öl 62,24 -0,1%Gold 4.206 +1,5%
BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
78,88 EUR +0,18 EUR +0,23 %
STU
Marktkap. 47,62 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
WKN 519000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
Symbol BAMXF

Jefferies & Company Inc.

BMW Hold

08:41 Uhr
BMW Hold
BMW AG
78,88 EUR 0,18 EUR 0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 85 Euro gesenkt. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an. Bei BMW lobte er aber die langfristige Strategie, die Technologie und den Markenwert rund um die "Neue Klasse"-Architektur neu auszurichten./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Hold

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,58 €		 Abst. Kursziel*:
8,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,76%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 BMW Buy UBS AG
08.10.25 BMW Buy Warburg Research
mehr Analysen

