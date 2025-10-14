BMW Aktie
Marktkap. 47,62 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 85 Euro gesenkt. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an. Bei BMW lobte er aber die langfristige Strategie, die Technologie und den Markenwert rund um die "Neue Klasse"-Architektur neu auszurichten./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
78,58 €
|Abst. Kursziel*:
8,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
78,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,76%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
