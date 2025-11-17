BMW Aktie
Marktkap. 52,08 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach der jüngst von der Deutschen Bank veranstalteten Roadshow des Autobauers habe ihn der neue iX3 bei einer Testfahrt beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Eine Reichweite vom mehr als 800 Kilometer sein eine wirkliche Benchmark. Ein weiterer Höhepunkt sei die Software des Fahrzeugs gewesen. Nach seinem Verständnis liege der Auftragsbestand für das Modell bereits im fünfstelligen Bereich, was eine solide Volumenunterstützung in einem ansonsten etwas anämischen Markt verspreche./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
84,94 €
|Abst. Kursziel*:
5,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
