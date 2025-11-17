DAX 23.266 -1,4%ESt50 5.563 -1,4%MSCI World 4.285 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.877 -0,7%Euro 1,1588 +0,0%Öl 64,18 +0,2%Gold 4.033 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern. Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
84,92 EUR -1,52 EUR -1,76 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,08 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

Deutsche Bank AG

BMW Buy

13:31 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
84,92 EUR -1,52 EUR -1,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach der jüngst von der Deutschen Bank veranstalteten Roadshow des Autobauers habe ihn der neue iX3 bei einer Testfahrt beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Eine Reichweite vom mehr als 800 Kilometer sein eine wirkliche Benchmark. Ein weiterer Höhepunkt sei die Software des Fahrzeugs gewesen. Nach seinem Verständnis liege der Auftragsbestand für das Modell bereits im fünfstelligen Bereich, was eine solide Volumenunterstützung in einem ansonsten etwas anämischen Markt verspreche./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,94 €		 Abst. Kursziel*:
5,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

17.11.25 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
12.11.25 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 BMW Buy UBS AG
06.11.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Analyse im Blick BMW-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG BMW-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag im Minusbereich
finanzen.net DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net BMW Aktie News: BMW fällt am Vormittag
finanzen.net BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagnachmittag schwächer
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
dpa-afx KORREKTUR: Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt von BMW
dpa-afx BMW-Aktie gibt ab: Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün
Business Times BMW boosts profit margin for cars in third quarter
Korea Times Samsung SDI, BMW to jointly validate all-solid-state batteries
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
MarketWatch BMW shares skid on profit warning. The German experience in China keeps getting worse.
Business Times BMW cuts annual guidance on weak China sales, tariff costs
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen