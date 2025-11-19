DAX 23.279 +0,5%ESt50 5.570 +0,5%MSCI World 4.228 -0,9%Top 10 Crypto 12,04 -3,3%Nas 22.201 -1,6%Bitcoin 75.114 -5,2%Euro 1,1535 +0,0%Öl 63,41 -0,4%Gold 4.060 -0,5%
BMW Aktie

83,40 EUR -1,84 EUR -2,16 %
STU
Marktkap. 52,03 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

DZ BANK

18:56 Uhr
BMW AG
83,40 EUR -1,84 EUR -2,16%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 100 Euro belassen. Der Hochlauf der "Neuen Klasse" sollte die operative Gewinnmarge im Autosegment wieder in Richtung des strategischen Zielkorridors führen, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zolldiskussion sieht er BMW von den deutschen Autobauern am besten aufgestellt. Das laufende Aktienrückkaufprogramm sei eine zusätzliche Kursstütze./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:19 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Kaufen

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
84,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
83,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

