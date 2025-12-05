DAX24.086 +0,9%Est505.743 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -3,2%Nas23.643 +0,6%Bitcoin77.472 -2,1%Euro1,1648 ±0,0%Öl63,59 +0,4%Gold4.240 +0,7%
D-Wave Quantum-Aktie fällt nach Rally: Regierungs-Update trieb Kurs zuvor kräftig

05.12.25 15:36 Uhr
NYSE-Titel D-Wave Quantum: Aktie legt nach starkem Anstieg eine Verschnaufpause ein - Government Unit im Fokus | finanzen.net

Die D-Wave-Aktie hält sich weiter auf hohem Niveau, nachdem frische Impulse aus dem Regierungssegment die Rally der vergangenen Tage getragen hatten.

• Aktie nach dreitägiger Rally weiter auf hohem Niveau
• Regierungsfokus bleibt wichtigster kurstreibender Faktor
• Analysten sehen deutliche Upside - Evercore setzt Ziel bei 44 USD

D-Wave-Aktie legt nach starken Handelstagen eine Verschnaufpause ein

Die Aktie von D-Wave Quantum lässt es zum Wochenausklang nach ihrer kräftigen Rally langsamer angehen. In dieser Woche summierten sich die Kursgewinne bereits auf knapp 30 Prozent, nachdem das Papier zuvor mehrere Wochen unter Druck gestanden hatte. Auf 30 Tage gerechnet liegt die Aktie trotz der Erholung weiterhin etwa 7 Prozent im Minus.

Am Donnerstag schloss sie an der NYSE mit einem Plus von 14,55 Prozent bei 28,73 US-Dollar und setzte damit die Serie der Vortage fort. Im Handel am Freitag notiert das Papier nun zeitweise um 3,24 Prozent tiefer bei 27,78 US-Dollar. Mangels weiterer Impulse könnte die Rally vor dem Wochenende demnach allmählich zum Erliegen kommen.

Neue Regierungs-Sparte rückt in den Fokus

Wesentlich für die deutliche Kursreaktion der vergangenen Tage war die Bestätigung der neuen U.S. Government Business Unit. Die Einheit soll den Einsatz der Quantenlösungen von D-Wave in sicherheitsrelevanten Bereichen der US-Regierung ausweiten und zentrale Projekte bündeln. Geleitet wird sie von Jack Sears Jr., der langjährige Erfahrung in Verteidigungs- und Behördenstrukturen mitbringt.

D-Wave reagiert damit auf ein wachsendes Interesse verschiedener Regierungsstellen an quantenbasierten Anwendungen, insbesondere im Bereich Infrastruktur, Transport und nationale Sicherheit. Parallel ist der Advantage2-Quantencomputer nun operativ bei Davidson Technologies aktiv und soll künftig auch sensible Anwendungen unterstützen. Für das Unternehmen markiert dies einen wichtigen Schritt, Quantencomputing in konkrete Einsatzfelder zu überführen.

Analysten bleiben optimistisch

Die positive Analystenstimmung setzt ein deutliches Gegengewicht zur zwischenzeitlichen Schwäche der Aktie. Bei TipRanks sprechen alle zehn erfassten Experten Empfehlungen für einen Kauf aus, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,40 US-Dollar und damit klar über dem aktuellen Niveau.

Auffällig optimistisch zeigt sich Evercore-Analyst Mark Lipacis, der sein Ziel nach der jüngsten Mitteilung auf 44 US-Dollar festlegte. Er verwies auf das Potenzial, mittelfristig einen relevanten Anteil des globalen Quantencomputing-Marktes zu erschließen, sowie auf mögliche Verbesserungen im Umsatz- und Margenprofil. Die neu gegründete Regierungssparte könnte laut seiner Einschätzung zu langfristig planbaren Aufträgen führen und die strategische Position von D-Wave weiter stärken.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

