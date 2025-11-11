DAX 24.356 +1,1%ESt50 5.790 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.513 +0,2%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,66 -2,3%Gold 4.132 +0,1%
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: Dow startet fester -- DAX zieht kräftig an -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Netflix-Aktie schwächelt: Erstes Erlebniszentrum eröffnet Netflix-Aktie schwächelt: Erstes Erlebniszentrum eröffnet
LEIFRAS-Aktie hebt 600 Prozent ab - was steckt hinter dem kometenhaften Anstieg? LEIFRAS-Aktie hebt 600 Prozent ab - was steckt hinter dem kometenhaften Anstieg?
BMW Aktie

BMW Aktien-Sparplan
89,48 EUR +2,20 EUR +2,52 %
STU
Marktkap. 53,06 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Jefferies & Company Inc.

BMW Hold

08:01 Uhr
BMW Hold
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
89,48 EUR 2,20 EUR 2,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 85 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten für 2026 schienen besser als bisher gedacht, schrieb Philippe Houchois am Dienstagabend im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Er stellte dabei auf geringeren Zoll-Gegenwind und einen besseren Absatzmix in den USA ab. Auch der erste Eindruck von der "Neuen Klasse" rechtfertige die hohen Erwartungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Hold

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
87,62 €		 Abst. Kursziel*:
0,43%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
89,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,65%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:01 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 BMW Buy UBS AG
06.11.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 BMW Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

