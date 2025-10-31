BMW Aktie
Marktkap. 49,01 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Wie schon vorgewarnt, sei das dritte Quartal des Autobauers mit Blick auf die Barmittel schwach gewesen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Im Gesamtpaket hätten die Resultate aber beruhigenden Charakter gehabt. In einer Telefonkonferenz werde der Fokus wohl auf dem Thema US-Zölle und der Marge im vierten Quartal liegen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: BMW Hold
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
80,02 €
|Abst. Kursziel*:
6,22%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
84,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,71%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
