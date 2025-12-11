Automobilhersteller

Verschiedene Autohersteller nehmen Klassiker, Kleinwagen und Sportmodelle aus dem Programm.

Viele Hersteller räumen ihre Modellpaletten kräftig auf. 2025 und 2026 laufen mehrere bekannte Baureihen aus - vom Kompaktwagen bis zum Sportmodell. Die Gründe sind eindeutig: strengere EU-Regulierung, sinkende Nachfrage bei Verbrennern, hohe CO2-Kosten und der Fokus auf profitablere Elektroplattformen.

Die Top 14 der Auslaufmodelle werden in diesem Ranking vorgestellt.

Redaktion finanzen.net