Auto-Hammer 2025/26: Diese 14 Modelle verschwinden für immer
Verschiedene Autohersteller nehmen Klassiker, Kleinwagen und Sportmodelle aus dem Programm.
Werte in diesem Artikel
Viele Hersteller räumen ihre Modellpaletten kräftig auf. 2025 und 2026 laufen mehrere bekannte Baureihen aus - vom Kompaktwagen bis zum Sportmodell. Die Gründe sind eindeutig: strengere EU-Regulierung, sinkende Nachfrage bei Verbrennern, hohe CO2-Kosten und der Fokus auf profitablere Elektroplattformen.
Die Top 14 der Auslaufmodelle werden in diesem Ranking vorgestellt.
Redaktion finanzen.net
Platz 15: Das Ranking
Diese Autos verschwinden 2025/2026: Von Klassikern bis Kleinwagen - das Ranking zeigt, welche Modelle bald aus den Autohäusern verschwinden.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Maksim Toome / Shutterstock.com
Platz 14: Mitsubishi Colt
Der erst kürzlich zurückgekehrte Colt läuft 2025 wieder aus. Mit dem Modellwechsel des Renault Clio fällt die Basis des kleinen Flitzers weg.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Raimo Bergroth / Shutterstock.com
Platz 13: Mitsubishi Space Star
Einer der letzten Billig-Neuwagen, der Mitsubishi Space Star, wird 2025 eingestellt. Ein großer Verlust für den schmalen Geldbeutel.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com
Platz 12: Suzuki Jimny & Ignis
Strengere europäische CO2- und Sicherheitsvorgaben bringen beide Kleinmodelle zu Fall. Jimny und Ignis werden 2025/2026 endgültig gestrichen - ohne Nachfolger.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Best Auto Photo / Shutterstock.com
Platz 11: Honda Civic Type R
Der ikonische Hot Hatch verschwindet 2026 vom Markt. Die neue Euro-6e-Norm macht das Weiterführen unmöglich. Eine limitierte "Ultimate Edition" markiert den Abschluss.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com
Platz 10: Nissan GT-R
Nach fast 20 Jahren endet die Ära des R35. Die Produktion wurde 2025 gestoppt. Nissan möchte den Namen in einem zukünftigen Projekt wiederverwenden.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 9: VW T-Roc Cabrio
Mit dem Modellwechsel 2025 entfällt das Cabrio komplett. Das T-Roc Cabrio bleibt damit eine einmalige Episode.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: tomas devera photo / Shutterstock.com
Platz 8: VW Arteon Shooting Brake
Der elegante Oberklasse-Kombi endet früher als geplant. Bereits 2025 wird die Produktion eingestellt - ein Opfer sinkender Nachfrage in der Kombi-Nische.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com
Platz 7: BMW X4
Zwischen X2 und X6 fehlt dem X4 die Marktposition. BMW beendet die Baureihe ohne Verbrenner-Nachfolger. 2026 soll ein elektrischer iX4 folgen.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Valdis Skudre / Shutterstock.com
Platz 6: Audi A1
Audi steigt aus dem Kleinwagensegment aus. Der A1 wird 2026 eingestellt und durch ein elektrisches Einstiegsmodell ersetzt. Ein Premium-Kleinwagen weniger auf dem Markt.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Sue Thatcher / Shutterstock.com
Platz 5: Fiat 500 (Verbrenner)
Der klassische 500er mit Benzin- oder Dieselmotor verschwindet. Strengere EU-Vorgaben machen Verbrenner-Versionen unrentabel. Die Elektrovariante bleibt im Programm.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Darren Brode / Shutterstock.com
Platz 4: Porsche 718 (Boxster & Cayman)
Die 718-Baureihe läuft bis Oktober 2025 aus. Neue EU-Cybersecurity-Vorgaben machen eine Weiterentwicklung teuer. Ab 2027 könnte ein neuer 718 kommen - elektrisch oder als Hybrid.
Platz 3: Audi Q8 e-tron
Trotz Modellpflege 2023 stoppt Audi 2025 die Produktion. Sinkende Nachfrage, Konkurrenz durch den Q6 e-tron und die Werksschließung in Brüssel besiegeln das Ende.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Teddy Leung / Shutterstock.com
Platz 2: VW Touareg
2026 soll Schluss sein: Der große VW-SUV verliert wegen hoher Kosten seine Perspektive. Die Zulassungszahlen ließen in den letzten Jahren zu wünschen übrig.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com
Platz 1: Ford Focus
Nach über 25 Jahren endet die Produktion des Focus. Der Kompaktklassendauerläufer war einst ein Bestseller, ist für Ford aber nicht mehr rentabel. Ein Nachfolger ist nicht geplant.
Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Sue Thatcher / Shutterstock.com
