Automobilhersteller

Auto-Hammer 2025/26: Diese 14 Modelle verschwinden für immer

11.12.25 03:56 Uhr
Achtung Autofans: Diese 14 Modelle sind 2025/26 weg vom Markt | finanzen.net

Verschiedene Autohersteller nehmen Klassiker, Kleinwagen und Sportmodelle aus dem Programm.

Viele Hersteller räumen ihre Modellpaletten kräftig auf. 2025 und 2026 laufen mehrere bekannte Baureihen aus - vom Kompaktwagen bis zum Sportmodell. Die Gründe sind eindeutig: strengere EU-Regulierung, sinkende Nachfrage bei Verbrennern, hohe CO2-Kosten und der Fokus auf profitablere Elektroplattformen.

Die Top 14 der Auslaufmodelle werden in diesem Ranking vorgestellt.

Redaktion finanzen.net

Automobilhersteller verabschieden sich von Klassikern - Modelle, die 2025 vom Markt verschwinden

Platz 15: Das Ranking

Diese Autos verschwinden 2025/2026: Von Klassikern bis Kleinwagen - das Ranking zeigt, welche Modelle bald aus den Autohäusern verschwinden.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Maksim Toome / Shutterstock.com

Platz 14: Mitsubishi Colt

Der erst kürzlich zurückgekehrte Colt läuft 2025 wieder aus. Mit dem Modellwechsel des Renault Clio fällt die Basis des kleinen Flitzers weg.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Raimo Bergroth / Shutterstock.com

Platz 13: Mitsubishi Space Star

Einer der letzten Billig-Neuwagen, der Mitsubishi Space Star, wird 2025 eingestellt. Ein großer Verlust für den schmalen Geldbeutel.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com

Platz 12: Suzuki Jimny & Ignis

Strengere europäische CO2- und Sicherheitsvorgaben bringen beide Kleinmodelle zu Fall. Jimny und Ignis werden 2025/2026 endgültig gestrichen - ohne Nachfolger.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Best Auto Photo / Shutterstock.com

Platz 11: Honda Civic Type R

Der ikonische Hot Hatch verschwindet 2026 vom Markt. Die neue Euro-6e-Norm macht das Weiterführen unmöglich. Eine limitierte "Ultimate Edition" markiert den Abschluss.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Platz 10: Nissan GT-R

Nach fast 20 Jahren endet die Ära des R35. Die Produktion wurde 2025 gestoppt. Nissan möchte den Namen in einem zukünftigen Projekt wiederverwenden.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 9: VW T-Roc Cabrio

Mit dem Modellwechsel 2025 entfällt das Cabrio komplett. Das T-Roc Cabrio bleibt damit eine einmalige Episode.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: tomas devera photo / Shutterstock.com

Platz 8: VW Arteon Shooting Brake

Der elegante Oberklasse-Kombi endet früher als geplant. Bereits 2025 wird die Produktion eingestellt - ein Opfer sinkender Nachfrage in der Kombi-Nische.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com

Platz 7: BMW X4

Zwischen X2 und X6 fehlt dem X4 die Marktposition. BMW beendet die Baureihe ohne Verbrenner-Nachfolger. 2026 soll ein elektrischer iX4 folgen.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Valdis Skudre / Shutterstock.com

Platz 6: Audi A1

Audi steigt aus dem Kleinwagensegment aus. Der A1 wird 2026 eingestellt und durch ein elektrisches Einstiegsmodell ersetzt. Ein Premium-Kleinwagen weniger auf dem Markt.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Sue Thatcher / Shutterstock.com

Platz 5: Fiat 500 (Verbrenner)

Der klassische 500er mit Benzin- oder Dieselmotor verschwindet. Strengere EU-Vorgaben machen Verbrenner-Versionen unrentabel. Die Elektrovariante bleibt im Programm.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Darren Brode / Shutterstock.com

Platz 4: Porsche 718 (Boxster & Cayman)

Die 718-Baureihe läuft bis Oktober 2025 aus. Neue EU-Cybersecurity-Vorgaben machen eine Weiterentwicklung teuer. Ab 2027 könnte ein neuer 718 kommen - elektrisch oder als Hybrid.

Platz 3: Audi Q8 e-tron

Trotz Modellpflege 2023 stoppt Audi 2025 die Produktion. Sinkende Nachfrage, Konkurrenz durch den Q6 e-tron und die Werksschließung in Brüssel besiegeln das Ende.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Teddy Leung / Shutterstock.com

Platz 2: VW Touareg

2026 soll Schluss sein: Der große VW-SUV verliert wegen hoher Kosten seine Perspektive. Die Zulassungszahlen ließen in den letzten Jahren zu wünschen übrig.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com

Platz 1: Ford Focus

Nach über 25 Jahren endet die Produktion des Focus. Der Kompaktklassendauerläufer war einst ein Bestseller, ist für Ford aber nicht mehr rentabel. Ein Nachfolger ist nicht geplant.

Quelle: t-online, Autozeitung Bild: Sue Thatcher / Shutterstock.com

