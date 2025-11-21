DAX 23.263 +0,7%ESt50 5.544 +0,5%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.351 -0,1%Euro 1,1532 +0,2%Öl 62,32 -0,3%Gold 4.060 -0,1%
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie gewinnt: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück Lufthansa-Aktie gewinnt: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück
Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele
BMW Aktie

BMW Aktien-Sparplan
87,32 EUR +2,12 EUR +2,49 %
STU
Marktkap. 51,75 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
NEU
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Goldman Sachs Group Inc.

BMW Buy

08:31 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
87,32 EUR 2,12 EUR 2,49%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von BMW bei einem Kursziel von 112 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Es seien turbulente Zeiten für europäische Autobranche, schrieb der neu zuständige Experte Christian Frenes am Sonntag in seiner umfangreichen Branchenanalyse. Die chinesische Konkurrenz sei global unvermindert auf dem Vormarsch und die Nachfrage nach Elektroautos lasse nicht nach. Dabei sorgten Zölle, Währungsentwicklungen und Schadstoffregulierung für zusätzliche Probleme. Und am Horizont lauere mit Mobility-as-a-Service (MaaS) ein Schreckgespenst für den individuellen Autobesitz. In der Folge habe der Kapitalmarkt die klassische Produktion der europäischen Autobauer praktisch bereits abgeschrieben. Bei BMW, Mercedes, VW und Renault derart deutlich, dass der Wert dieses Bereichs gar kalkulatorisch negativ sei. Frenes hält dies für verfrüht und sieht das Premiumsegment am stärksten unterbewertet. Bei BMW und Mercedes lobt er unter anderem gesunde Bilanzen und Barmittelzuflüsse sowie aktionärsfreundliche Mittelverwendung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
112,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
85,28 €		 Abst. Kursziel*:
31,33%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
87,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,26%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:31 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.11.25 BMW Kaufen DZ BANK
18.11.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
12.11.25 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

