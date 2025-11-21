BMW Aktie News: BMW legt am Nachmittag zu
Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 85,38 EUR.
Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 85,38 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 85,66 EUR zu. Mit einem Wert von 83,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 288.937 BMW-Aktien umgesetzt.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR an. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 6,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Abschläge von 26,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,94 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 89,23 EUR.
BMW gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 vorlegen. BMW dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 10,55 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
