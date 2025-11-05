DAX 24.027 -0,1%ESt50 5.663 -0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,96 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.569 -0,9%Euro 1,1525 +0,3%Öl 63,87 +0,5%Gold 4.011 +0,8%
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
BMW Aktie

Marktkap. 51,99 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

BMW Buy

12:51 Uhr
BMW Buy
BMW AG
84,22 EUR -1,20 EUR -1,40%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner erarbeiteten sich Anlegervertrauen zurück, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,74 €		 Abst. Kursziel*:
12,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

12:51 BMW Buy UBS AG
12:31 BMW Buy Deutsche Bank AG
08:36 BMW Kaufen DZ BANK
08:06 BMW Outperform Bernstein Research
05.11.25 BMW Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Papier unter der Lupe UBS AG: BMW-Aktie erhält Buy UBS AG: BMW-Aktie erhält Buy
finanzen.net BMW-Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von Deutsche Bank AG
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schwächer
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Abschlägen
finanzen.net BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Vormittag vor
finanzen.net BMW-Aktie fester: Betriebsgewinn steigt trotz leichtem Umsatzrückgang
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
Business Times BMW boosts profit margin for cars in third quarter
Korea Times Samsung SDI, BMW to jointly validate all-solid-state batteries
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
MarketWatch BMW shares skid on profit warning. The German experience in China keeps getting worse.
Business Times BMW cuts annual guidance on weak China sales, tariff costs
