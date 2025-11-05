BMW Aktie
Marktkap. 51,99 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner erarbeiteten sich Anlegervertrauen zurück, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
84,74 €
|Abst. Kursziel*:
12,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|12:51
|BMW Buy
|UBS AG
|12:31
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|08:06
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|12:51
|BMW Buy
|UBS AG
|12:31
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|08:06
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|12:51
|BMW Buy
|UBS AG
|12:31
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|08:06
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets