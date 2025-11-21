Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben
Der DAX verlor heute an Wert.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag verbuchte der DAX via XETRA zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,78 Prozent auf 23.096,49 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,997 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 1,36 Prozent tiefer bei 22.963,17 Punkten, nach 23.278,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23.256,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.943,06 Zählern.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 3,32 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der DAX 24.330,03 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.293,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, wies der DAX einen Stand von 19.146,17 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 15,34 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.771,34 Punkten. Bei 18.489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 5,04 Prozent auf 218,90 EUR), Symrise (+ 3,27 Prozent auf 70,84 EUR), BASF (+ 2,38) Prozent auf 43,79 EUR), QIAGEN (+ 2,38 Prozent auf 40,38 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,32 Prozent auf 40,54 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-10,08 Prozent auf 100,80 EUR), Rheinmetall (-7,18 Prozent auf 1.519,50 EUR), Infineon (-3,69 Prozent auf 31,70 EUR), Heidelberg Materials (-3,10 Prozent auf 206,30 EUR) und RWE (-2,35 Prozent auf 44,04 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8.867.478 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 233,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
DAX-Fundamentaldaten im Blick
Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,32 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
