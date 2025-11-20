DAX23.369 +0,9%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,13 +0,7%Gold4.059 -0,5%
Profil
Kursentwicklung

BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag leichter

20.11.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 84,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
84,00 EUR -1,42 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 84,48 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 83,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 126.175 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 7,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,94 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,23 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 05.11.2025. Das EPS lag bei 2,74 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,28 Prozent auf 32,31 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025BMW BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025BMW BuyUBS AG
06.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BMW KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen