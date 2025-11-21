GNW-News: Aduro Clean Technologies berichtet über erfolgreiches Pilotprojekt zum Steamcracking von aus Kunststoff gewonnenem HydrochemolyticT-Öl

Werte in diesem Artikel

^LONDON, Ontario, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle

in hochwertige Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt den

erfolgreichen Abschluss von Pilotversuchen zum Steamcracking bekannt. Die Tests

erfolgten in Zusammenarbeit mit einem globalen Unternehmen, das großtechnische

petrochemische Steamcracking-Verfahren entwickelt, lizenziert und betreibt und

die weltweite Einführung dieser Technologien bei führenden petrochemischen

Herstellern unterstützt.

Steamcracker liefern die Grundbausteine für nahezu alle Kunststoffe, ausgehend

von Rohstoffen, die aus Öl und Gas gewonnen werden. Ebenso müssen

kreislauffähige Einsatzstoffe aus Kunststoffabfällen denselben Weg durchlaufen,

um zu wiederverwertbaren Kunststoffen verarbeitet zu werden. Steamcracker sind

großtechnische Anlagen und reagieren besonders empfindlich auf die Qualität der

Einsatzstoffe, weshalb hochreine Inputs in großem Maßstab erforderlich sind.

Daher müssen die meisten durch chemisches Recycling gewonnenen Kreislauföle

weiter aufbereitet oder vorbehandelt werden - etwa durch Hydrotreating -, um die

strengen Anforderungen an die Rohstoffqualität zu erfüllen.

Alternative chemische Recyclingverfahren erzeugen in der Regel Produkte mit

hohem Gehalt an Olefinen, Heteroatomen und weiteren Verunreinigungen. Diese

müssen aufbereitet werden - etwa durch Vorbehandlung oder Hydrotreating -, um

als Einsatzstoff für Cracker geeignet zu sein. Um den Aufwand für die

Aufbereitung zu reduzieren, sind oft umfassende Sortier- und Reinigungsmaßnahmen

nötig, die die Rohstoffkosten deutlich erhöhen. Dies führt zudem zu höheren

Ausschussraten bei geeigneten Polyolefinen und erhöht gleichzeitig die

Umweltbelastung solcher Verfahren. Im Gegensatz dazu wandelt die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie von Aduro Kunststoffe in flüssige

Kohlenwasserstoffe mit deutlich höherer Sättigung und geringerem

Verunreinigungsgehalt um. Außerdem liegt der Siedebereich des Aduro

Hydrochemolytic(TM)-Öls im Vergleich zu herkömmlichen chemischen Recyclingölen

wesentlich niedriger, was seine Eignung als Einsatzstoff für Steamcracker

verbessert.

Die Versuche wurden im Oktober 2025 in einer etablierten europäischen

Pilotanlage für Steamcracking durchgeführt. Dabei kam ein flüssiges

Kohlenwasserstoffprodukt von Aduro zum Einsatz, das aus einem gemischten

Kunststoffabfallmaterial aus Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, PET und

Polyamid hergestellt wurde. Das Hydrochemolytic(TM)-Öl wurde im Pilot-

Steamcracking-Ofen unter verschiedenen Betriebsbedingungen verarbeitet - ohne

Verdünnung oder zusätzliche Vorbehandlung. Dieser Nachweis der hohen Eignung für

die extrem strengen Rohstoffspezifikationen von Steamcracker-Anlagen - ohne die

Notwendigkeit kostspieliger Nachbehandlungen - stellt einen wichtigen

Meilenstein für die Validierung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie und ihre

Anwendung in zirkulären Kunststoffwertschöpfungsketten durch Dritte dar.

Das Cracken des Aduro Hydrochemolytic(TM)-Öls erfolgte unter stabilen

Ofenbetriebsbedingungen, wobei die Ausbeuten an Ethylen und Propylen - den

zentralen Bausteinen von Polyethylen und Polypropylen - mit denen vergleichbarer

fossiler Rohstoffe vergleichbar waren. Am wichtigsten ist, dass die Cracking-

Versuche gezeigt haben, dass dieses spezielle Produkt von Aduro ohne zusätzliche

Hydrotreating-Behandlung oder Verdünnung als Cracker-Rohstoff eingesetzt werden

kann. Dies ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Prozesskomplexität, der

Kapitalinvestitionen und der Betriebskosten für nachgelagerte Betreiber und

verbessert die Wirtschaftlichkeit des Projekts, während gleichzeitig der

potenzielle Wert des Produkts steigt und seine Umweltbilanz optimiert wird. Die

Ergebnisse deuten darauf hin, dass Betreiber diesen speziellen Strom mit

minimalen Anpassungen integrieren können, wodurch der Weg von Kunststoffabfällen

zu kreislauffähigen Olefinen erheblich vereinfacht wird.

Für Olefinhersteller und Betreiber von Steamcrackern sind diese Erkenntnisse von

großer Bedeutung. Die aktuellen Daten zeigen, dass das Hydrochemolytic(TM)-

Verfahren von Aduro einen stabilen, schadstoffarmen flüssigen Einsatzstoff

erzeugt, der mit minimalen Anpassungen in bestehenden Steamcracker-Anlagen

verarbeitet werden kann. Diese Kompatibilität stärkt das Vertrauen in das

Potenzial der Aduro Technologie, die Lücke zwischen Kunststoffabfällen und der

Herstellung neuer Kunststoffe in Neuwarequalität zu schließen, das Wirtschafts-

und Umweltmodell zu verbessern und gleichzeitig den Übergang zu kreislauffähigen

und nachhaltigen Materialien zu fördern.

?Diese Tests wurden von einem globalen Unternehmen mit umfassender Expertise in

Steamcracking-Technologien durchgeführt, und ihre Bewertung zeigt ein

erhebliches Potenzial für die mit unserer Hydrochemolytic(TM)-Technologie

hergestellten Flüssigkeiten, die strengen Leistungsanforderungen von

Crackverfahren zu erfüllen", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.?Das Öl wurde in

seiner ursprünglichen Form - ohne Verdünnung oder Nachbehandlung - verarbeitet,

wobei seine Eigenschaften den hohen Anforderungen an Einsatzstoffe entsprachen.

Diese Eignung weist den Weg, wie aus HCT gewonnene Flüssigkeiten für

kommerzielle Öfen mit deutlich reduzierten oder vereinfachten

Aufbereitungsschritten eingesetzt werden könnten, was zu erheblichen Kosten- und

Effizienzvorteilen führt. Der Übergang vom Pilot- zum Demonstrationsmaßstab

stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Kommerzialisierung dar

und verdeutlicht den Wert unserer Technologie für die großtechnische

Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen."

Der Versuch markiert einen entscheidenden Meilenstein in Aduros umfassendem

Programm zur Validierung und Einführung der Technologie. Auf Basis dieser

Ergebnisse plant das Unternehmen, mit weiteren globalen Partnern

zusammenzuarbeiten, um die Rohstoffqualität, Skalierbarkeit und

Integrationsmöglichkeiten seiner Hydrochemolytic(TM)-Technologie weiter zu

evaluieren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich

des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem:

Aussagen zur Interpretation der Ergebnisse der Steamcracking-Pilotanlage; das

Potenzial von Aduros Hydrochemolytic(TM)-Öl, ohne weitere Aufbereitung als Drop-in-

Rohstoff für kommerzielle Steamcracker zu dienen; die erwartete Verringerung der

Prozesskomplexität, der Kapitalinvestitionen und der Betriebskosten für

nachgelagerte Betreiber; das Potenzial für die Integration der Technologie von

Aduro in die bestehende petrochemische Infrastruktur; die Pläne des

Unternehmens, mit weiteren globalen Partnern zusammenzuarbeiten; die Eignung von

Hydrochemolytic(TM)-Öl für den Einsatz in kommerziellen Öfen mit minimalen

Modifikationen; die Weiterentwicklung, Skalierbarkeit und

Integrationsmöglichkeiten der Technologie des Unternehmens; sowie das

umfassendere Programm des Unternehmens zur Technologievalidierung und

Marktanbindung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen

Erwartungen und Annahmen des Managements. Dazu zählen unter anderem folgende

Annahmen: die Übertragbarkeit von Pilotversuchsergebnissen auf den kommerziellen

Maßstab, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Partnern, Anlagen und Ressourcen,

die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der Integration von

Hydrochemolytic(TM)-Öl in bestehende Steamcracking-Verfahren, die Fähigkeit, einen

stabilen Ofenbetrieb aufrechtzuerhalten und vergleichbare Olefinausbeuten in

größerem Maßstab zu erzielen, die Wirksamkeit der Technologie bei der

Reduzierung der Prozesskomplexität und der Umweltbelastung, die Bereitschaft der

Branchenakteure, neue Rohstoffe einzusetzen, die Beständigkeit der

regulatorischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die kreislauffähige

Kunststoffe begünstigen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und

Ungewissheiten, darunter unter anderem: das Risiko, dass die Ergebnisse aus

Pilotversuchen nicht in Demonstrations- oder kommerziellem Maßstab reproduziert

werden können; Herausforderungen bei der Skalierung der Technologie oder ihrer

Integration in die bestehende Infrastruktur; die Verfügbarkeit und Bereitschaft

von Partnern, sich an weiteren Versuchen oder der Kommerzialisierung zu

beteiligen; Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen oder der Marktakzeptanz

von zirkulären Kunststoffen; operative Risiken; das Risiko, dass die Qualität

oder Zusammensetzung der Kunststoffabfälle die Leistung beeinträchtigen könnte;

die Notwendigkeit zusätzlicher Tests und Validierungen mit verschiedenen

Rohstoffarten und Betriebsbedingungen; die Möglichkeit, dass im kommerziellen

Maßstab eine weitere Aufbereitung oder Vorbehandlung erforderlich sein könnte;

die Fähigkeit, die erforderliche Finanzierung für weitere Tests und die

Entwicklung der Technologie zu erhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine

Entwicklungspläne und seinen Kommerzialisierungsweg umzusetzen; sowie weitere

Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) beschrieben sind. Die

tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich abweichen. Die

Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in

zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,

ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder

zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

