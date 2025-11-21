Zwei ursprünglich für die nächste Woche geplante Veröffentlichungen von US-Wirtschaftsdaten sind infolge des Shutdown verschoben worden. Wie das Bureau of Economic Analysis (BEA) mitteilte, wird die ursprünglich für den 26. November geplante zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Ebenfalls verzögern werden sich die Oktober-Daten zu den Persönlichen Einkommen und Ausgaben, die ursprünglich ebenfalls für den 26. November vorgesehen waren. Das BEA machte keine Angaben darüber, wann die verschobenen Berichte stattdessen veröffentlicht werden sollen.

INFLATION / KONJUNKTUR JAPAN

Die Inflation in Japan hat sich im Oktober leicht erhöht. Auch die Exporte waren trotz US-Zöllen weiter hoch. Der stetige Preisanstieg und die robuste Nachfrage nach japanischen Gütern könnten ermutigende Zeichen für die Bank of Japan sein, die auf den richtigen Zeitpunkt für die Wiederaufnahme ihres Straffungszyklus' gewartet hat.

Das japanische Kabinett hat ein Konjunkturprogramm im Volumen von umgerechnet 120 Milliarden Euro beschlossen, um den privaten Haushalten bei der Bewältigung der steigenden Lebenshaltungskosten zu helfen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

CITIGROUP

bekommt einen neuen CFO. Gonzalo Luchetti, Chef des US-Privatkundengeschäfts, soll den Posten im März von Mark Mason übernehmen. Mason werde dann Executive Vize-Chairman und höchster Berater von CEO Jane Fraser.

GE HEALTHCARE

wird Intelerad, einen Anbieter von Software für die medizinische Bildgebung, für 2,3 Milliarden US-Dollar kaufen. Die Übernahme ergänze die Präsenz im stationären Bereich. Die Kundenreichweite steige, weil GE Healthcare künftig eine umfassendere integrierte Lösung für die Bildgebung verschiedener Pflegebereiche anbieten könne, heißt es in einer Mitteilung zur Übernahme. Der Zukauf werde mit einer Kombination aus Bar- und Fremdmitteln finanziert.

